Educación 2020 propone suspender el Simce por este año

A una semana del término de las anticipadas vacaciones de invierno, para Educación 2020 es fundamental que el Ministerio de Educación reciba las propuestas de la sociedad civil y se pueda definir, en conjunto, cuáles son los caminos a seguir. Esto, cuando el año escolar está en riesgo y el modelo de las clases a distancia está en duda.

En ese contexto, la entidad dio a conocer hoy un documento con 19 medidas enfocadas en fortalecer a las comunidades, invitando a reflexionando sobre los sentidos y énfasis del sistema educacional. Ahí, destacan la necesidad de suspender la aplicación de la prueba Simce.

"Esta medición, en condiciones normales, ya genera mucha presión. Por el peso simbólico que tiene, es un instrumento que estresa a las unidades. Y, aplicarla en condiciones irregulares como las que estamos viviendo, no tiene ningún sentido. El año escolar no se ha dado de manera regular. Si se aplica, lo que salga de ahí no es real", explicó a Publimetro Loreto Jara, coordinadora de Política de Educativa de Educación 2020.

A juicio de Jara, es necesario que el Ministerio tenga a la vista una mirada más sistemática de lo que está ocurriendo en medio de esta emergencia, y justamente por eso, dijo, se abocaron en la elaboración de las propuestas. "Tenemos el rol de ser el amigo crítico del Ministerio en función de contribuir con una mirada más amplia", acotó, sosteniendo que buscan poner cautelas y sugerencias respecto de los parámetros donde habría que moverse.

"Hemos seguido bien de cerca el accionar del Mineduc. Comprendemos que las decisiones se han tomado sobre la marcha, han sido acertadas, salvo el tema de las vacaciones, pero en general lo que está haciendo es responder a una contingencia muy difícil (…) De todas formas, hay elementos que hay que ajustar, evaluar cómo han operado ciertos sistemas y revisar espacios de mejora", complementó Jara.

En ese sentido, fue enfática en que se debe repartir todo el material y la alimentación correspondiente al estudiantado, generando, además, nuevas orientaciones pedagógicas. En conjunto, escuchando a los territorios, planteó la coordinadora, se deberá evaluar cómo continúa el año escolar y la educación escolar en general.

El escenario, argumentó, da pie para que a nivel de Estado, se pueda replantear el modelo educativo del país. Entre los elementos a evaluar, destacó la rigidez de la malla curricular, la cantidad de horas que se deben cumplir y los modelos de evaluación, entre otros. "De alguna manera esto nos obliga a pensar el sistema escolar de una manera más innovadora", sentenció.

Las 19 propuestas

1. Garantizar la continuidad de la entrega de alimentación a los estudiantes, evaluar la entrega de canastas.

2. Suspender la aplicación de Simce 2020.

3. Suspender la entrega de instrumentos de gestión 2020 (PME y otros) y revisar la calendarización de todo procedimiento administrativo.

4. Revisar criterios, plazos y alcances de la Evaluación Docente 2020.

5. Revisar el sistema de financiamiento de instituciones escolares para el mediano y largo plazo, avanzando hacia la eliminación de subvención basada en la asistencia.

6. Creación de la mesa de trabajo Educando en Tiempos de Crisis, instancia destinada a evaluar los procesos educativos desarrollados en los primeros meses de 2020.

7. Garantizar que la implementación de televisión educativa Tv Educa Chile tenga el mayor alcance posible, lo que supone considerar señales análoga y digital.

8. Garantizar la total distribución de los textos escolares.

9. Liberar de consumo de datos a las plataformas y recursos educativos más utilizados por estudiantes y docentes en Chile.

10. Implementar procesos de formación en tecnologías digitales para docentes y asistentes de la educación.

11. Complementar la plataforma Aprendo En Línea con experiencias desarrolladas por el profesorado en Chile y en otros países de la región.

12. Generar orientaciones y levantamiento de buenas prácticas orientadas a fortalecer el ejercicio de habilidades ciudadanas.

13. Generar indicaciones para los liceos técnico-profesionales, orientando de manera más precisa procesos pedagógicos relacionados con la formación en la especialidad y los procesos de práctica y titulación.

14. Resguardar diversos aspectos de la inclusión educativa, considerando:

a. Contemplar enfoque de derechos y perspectiva de género.

b. Diseñar orientaciones para el trabajo de los equipos PIE.

c. Diseñar orientaciones para las distintas modalidades educativas.

d. Socializar y complementar las orientaciones ministeriales para comunidades educativas con alta proporción de estudiantes extranjeros.

e. Considerar las adaptaciones que se requiera generar en los materiales elaborados.

15. Clarificar la forma en que se implementará el sistema de selección a la educación superior.

16. Presentar propuestas de adecuación curricular que contribuyan a los procesos de planificación y gestión del currículum.

17.Implementar un sistema de apoyo psicopedagógico en línea.

18. Generar y socializar adecuadamente orientaciones para la evaluación de aprendizajes del estudiantado.

19. Diseñar y socializar material para padres, madres y cuidadores principales.