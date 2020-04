Fran García Huidobro: "Tomaba mucho copete"

Francisca García Huidobro tiene una relación cercana con Jordi Castell, por esto la conversación que tuvo ayer con él en el programa “El Aperitivo” transmitido por el Instagram Live de @revista_velvet, contó como fue la delicada situación de salud que pasó a fines del año pasado cuando estuvo internada en la UTI “fue a principios de diciembre del año pasado, el diagnóstico fue una bacteria que de alguna manera fue comiéndose y apropiándose de mi organismo. Yo me alimentaba muy mal, tomaba mucho copete, fumo mucho, no soy una persona muy sana. Tengo borrado la pasada del box de la urgencia a la UTI”, contó en la entrevista.

Fue precisamente el susto que pasó por su salud, que la llevó a cambiar su estilo de vida “ya no tomo, no bebo, por un rato largo, desintoxicar el cuerpo, no he tomado nada. No tengo ningún drama, decidí que había ciertas cosas que eliminar del organismo. Estoy haciendo ejercicio, estoy comiendo”, relató sobre los cuidados que tiene ahora.

En cuanto a los temas más personas, durante la transmisión habló de su hijo contando que "está muy grande y que tiene un fuerte parecido con su padre, se parece mucho a Julio, en los modos también, igual es puntudo, tiene mucho a mi hermano, es un gigante, salió enorme no sé a quién, es un tremendo cabro”. Por eso mismo, se refirió a su ex pareja y padre de su hijo, Julio César Rodríguez, "está resuelto hace mucho tiempo, nos llevamos la raja, nos tenemos mucho cariño y eso vendría siendo todo. Para mi está resuelto hace mucho tiempo, un beso para Julito”, señaló cerrando la puerta a los constantes rumores de reconciliación.