Fuerte rechazo a palabras de Jaime Mañalich sobre el cierre de los colegios

Como si no fueran pocas las polémicas en las que se ha visto envuelto en los últimos días, el ministro de Salud Jaime Mañalich abrió un nuevo flanco de controversia este martes 21 de abril al señalar de manera remota ante la Cámara de Diputados que "fue un grave error"haber suspendido las clases debido a la pandemia por coronavirus, lo que se concretó el pasado 15 de marzo.

El secretario de Estado dijo que "cuando se nos prometió que se iban a generar turnos éticos para proteger a los niños vulnerables, se nos prometió que iban a ir los niños a vacunarse a las escuelas y que se iban a hacer turnos en las escuelas municipalizadas, nada de eso ocurrió", lo que molestó a los alcaldes.

El presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), alcalde de Puerto Natales, Fernando Paredes, lamentó los últimos dichos del ministro de Salud.

Al respecto, el edil Fernando Paredes expresó que Jaime Mañalich se equivocaba en su argumentación, señalando que en su momento la suspensión de clases se hacía necesaria por los millones de estudiantes que estaban en riesgo y era lo aconsejado por expertos.

"No nos equivocamos al suspender las clases y prever que nuestros alumnos estén en sus casas", apuntó el líder de los alcaldes, quien agregó que además en quince días fueron vacunadas 6,5 millones de personas.

"Yo hubiera esperado desde esa perspectiva palabras de felicitaciones por parte del Ministro de Salud más que una crítica para poder buscar quizás una explicación de por qué están faltando vacunas para los escolares", añadió el alcalde de Puerto Natales.

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, usó las redes sociales para expresar su parecey y rechazar los dichos del ministro de Salud.

Ministro @jmanalich pare de mentir. El cierre de colegios no fue el que dejó a los niños y niñas sin vacuna. Hasta el día de hoy las vacunas no han llegado y se nos indicó priorizar a los adultos mayores. La vacunación de NNA está programada para fines de Abril! #ParenDeMentir — Daniel Jadue #YoApruebo (@danieljadue) April 21, 2020

El alcalde de Puente Alto, Germán Codina, ex presidente de la AChM, consideró que “es un análisis errado el que está haciendo el ministro Mañalich. Me gustaría que (en el Gobierno) lo llamaran un poco al orden, porque todos los días nos está sorprendiendo con nuevas frases y en vez de estar uniendo la energía y trabajando en equipo para ganarle a esta pandemia, lo único que hace es desunir y generar problemas… Se sabe que sería poner a los escolares en riesgo que volvieran a los colegios en el momento en el que estamos en el peak de la pandemia y además sin vacunación contra la influenza. Me parece un descriterio enorme".

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, calificó de "penosa la declaración de Jaime Mañalich y no se entiende que se esté inventando enemigos todos los días… Su postura es contradictoria respecto de la posición del propio Gobierno, que fue el que tomó la medida de suspender las clases".

Voces del Ministro de Educación y del líder de los profesores

Quien se vio apremiado por las palabras de Jaime Mañalich fue el ministro de Educación, Raúl Figueroa, quien dijo que la decisión de suspender las clases se hizo "escuchando a todos los actores".

Tuvo que salir al paso de las declaraciones de su par de Salud y precisó que "en las crisis siempre es complejo tomar decisiones, y un Gobierno responsable las toma y lo hace teniendo todas las cartas sobre la mesa y escuchando a todos los actores… Así fue como se tomó esta decisión y fue así también cómo el sistema educativo en su conjunto supo adecuarse a esa realidad”.

En primera instancia desde el Gobierno estaba planificado retomar las clases a contar de este lunes 27 de abril, pero luego se cambió ese cronograma para retornar de manera gradual a contar de mayo, lo que es fuertemente rechazado por el Colegio de Profesores.

Y justamente el líder del gremio de los educadores, Mario Aguilar, indicó que "con los colegios funcionando, hubiéramos tenido fuentes de contagio extraordinariamente más grandes de lo que hemos visto hasta ahora… Si esa medida de clausura de los recintos educacionales no se hubiera tomado, el ministro de Salud ya no estaría en su cargo, debido a que la expansión de la pandemia sería muchísimo mayor".