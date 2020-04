Personas sordas acusan nula inclusión en TV Educa Chile

La iniciativa TV Educa Chile -que ya opera, se originó en la imposibilidad de los estudiantes de asistir a sus colegios por la pandemia de coronavirus y cuyo lanzamiento oficial será el 27 de abril-recibe sus primeras críticas desde el mundo de las Personas en Situación de Discapacidad (PeSD). Esto, porque el nuevo canal no está utilizando lenguaje de señas para comunicar los contenidos a personas sin el sentido de la audición.

En redes sociales se viralizó rápidamente la imagen de Gaspar, un pequeño de siete años que fue el símbolo de los niños sordos que no pudieron seguir las transmisiones, ya que no había lenguaje de señas. Fue así que su madre, María Isabel Illanes, alegó discriminación del Ministerio de Educación hacia su retoño y toda la comunidad con dificultades auditivas.

Pero desde el Ministerio de Educación le bajaron el perfil a la situación y aseguraron que su debut oficial será diferente.

Ante este escenario, el presidente de Fundación Chilena para la Discapacidad (FChD), Matías Poblete, compartió su análisis de la estación televisiva.

"Hay que decirlo de manera clara. El canal TV Educa Chile no es inclusivo, debido a que no contiene los elementos básicos de accesibilidad. Me refiero al diseño universal de aprendizaje (DUA). Esto significa que el canal no tiene un intérprete de lengua para las personas con discapacidad auditiva", reparó.

“Lo sucedido con Gaspar y con su familia refleja que nuestro país no es inclusivo y que los chilenos se acuerdan de las PeSD solo una vez al año, que es cuando se realiza la Teletón. Es una lástima que el canal TV Educa Chile y las autoridades olviden a los más de 2 millones de personas con discapacidad”, lamentó Poblete.

De hecho, relacionó lo sucedido con TV Educa Chile con lo ocurrido con la plataforma web E-Mineduc que no tenía mecanismos de inclusión.

“E-Mineduc.cl tampoco contiene información en lengua de señas o videos subtitulados que habrían sido de gran utilidad para que personas sordas comprendan los contenidos de la plataforma. Acá se genera una barrera de acceso, el material visual no tiene audio descripción dado que es un recurso para el aprendizaje. Asimismo, la plataforma contiene guías de trabajo que requieren exclusivamente el uso de la visión para poder desarrollarlas. Finalmente, todo restringe la educación del estudiante”, criticó Poblete.

Por lo mismo, el presidente de la FChD llamó con fuerza a las autoridades a tomar medidas necesarias que faciliten una real efectividad de procesos inclusivos en propuestas como el nuevo canal de educación.

“Es necesario que los videos tengan auto descripción, interpretación lengua de señas y subtítulos para que se pueda acceder a los recursos de aprendizaje sin dificultad… Quiero hacer un llamado a los expertos en educación del Ministerio a que consulten a los organismos especializados en discapacidad si es que no saben cómo poder implementar una educación inclusiva para las PeSD. Tenemos que entender que cada vez que se diseñe algo tenemos que pensar que la información sea accesible para todo tipo de personas, y así no limitaremos que el aprendizaje sea solo para algunos”, concluyó.