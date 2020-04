¿La nicotina "protege" a pacientes con coronavirus? Especialistas chilenos echan por tierra revolucionaria teoría

Europa y el mundo quedó sorprendido tras un último estudio realizado en Francia sobre los alcances del coronavirus en el que se expone el bajo número de casos de pacientes, que con un alto índice de tabaquismo, están contagiados de covid-19 .

¿La nicotina podría estar "protegiendo" a los pacientes infectados por la pandemia? Al inicio de la pandemia del coronavirus, médicos chinos habían formulado que la sustancia extraída de las hojas de tábaco podría estar causando un efecto positivo entre los contagiados.

La hipótesis encontró un aliado en Francia, luego que un estudio del hospital La Pitié-Salpetrière de París demostrara que existía una proporción muy pequeña de fumadores entre los pacientes. Se puso bajo observación a 350 pacientes hospitalizados y otros 130 con síntomas leves de coronavirus, luego se verificó si fumaban y a partir de allí se comparó con los mismos grupos de edad y sexo.

La conclusión fue que "encontramos solo un 5% de fumadores entre los enfermos, lo cual es muy bajo. Globalmente, tenemos un 80% menos de fumadores entre los pacientes de Covid que entre la población general del mismo sexo y edad", declaró el autor del estudio, el profesor de medicina interna, Zahir Amoura, a la emisora France Inter.

Sin embargo, en Chile echan por tierra la teoría francesa. "La organización que reúne a todos los broncopulmonares de Europa y Norteamérica mandó un comunicado oficial diciendo tajantemente que aquellas personas que fuman tabaco tradicional, electrónico y marihuana tenían mucho mayor riesgo de contraer coronavirus. Son elementos agravantes en pacientes", afirma la doctora Carolina Herrera, especialista broncopulmonar de RedSalud

"En Europa los hospitales están segmentados por especialidad, y La Pitié-Salpetrière no es un hospital especialista en enfermedades respiratorias. Estoy absolutamente en desacuerdo", complementa la médico especialista quien confiesa que "vengo saliendo de turno y los tres pacientes que están en la UCI con covid-19 son fumadores y diabéticos".

La expresidenta de la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias advierte que "todo el mundo tiene derecho a publicar lo que encuentre en su casuística, pero no eso refleja la realidad. A veces se manejan los datos, es importante saber si la revista donde se publicó el artículo cuenta con un comité de pares, y si eso es validado o no. Yo podría publicar cualquier cosa, la gente lo puede consumir, y eso no tiene ninguna validez, es importante tener en cuenta ese antecedente".

Para Mario Luppi, infectólogo de la Fundación Arturo López Pérez, el estudio francés "suena ilógico, si el principal afectado del coronavirus es el pulmón”, agregando que "toda patología que el paciente tenga de base, le da obviamente mayor riesgo de desarrollar un cuadro grave de coronavirus. Ya sea un cáncer, enfermedades cardiovasculares, hipertensión… Entonces cualquier patología crónica puede jugar en contra".

"Ahora, es cierto que no se cumple en el cien por ciento de los casos, lo que hemos visto en varios hospitales, es que curiosamente el tema de las enfermedades pulmonares no estaban siendo algo muy significativas cuando esto partió. Con el paso de los días, cuando aumentan los casos y los síntomas, lógicamente otras situaciones crónicas pueden comenzaron a aparecer", sostiene el especialista.

Y cierra: "A veces las lecturas iniciales parecen interesantes, pero los detalles de los protocolos son quizás apresurados, lo más importantes es buscar el impacto en la mortalidad y eso no se refleja cuando los números de casos son pequeños".