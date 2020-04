Indignación contra VTR: llama a usuarios a ver videos en horas de baja demanda

Durante esta mañana se han hecho sentir fuerte los reclamos en contra de la empresa cableoperadora VTR, debido a diversos problemas que los usuarios reclaman en torno al servicio de televisión e internet y, en especial, a la falta de atención y respuestas oportunas.

Diversos usuarios han colgado en redes sociales numerosos reclamos, los cuales dan cuenta de que el servicio de VTR estaría presentando fallas y, además, no se estaría dando respuesta oportuna a quienes deciden acudir al servicio al cliente.

Sin embargo, lo que más irritó a los usuarios fue un mensaje que la compañía subió a Twitter poco antes del mediodía, en el cual hace un llamado a los usuarios a no ver videos en cualquier horario, sino en aquellos momentos en los que hay menos gente conectada.

La sugerencia hecha por VTR despertó numerosos comentarios y críticas, pues muchos usuarios dicen estar pagando por un servicio que no obtienen y que, muy probablemente, no recibirán la compensación al momento de que se realice la facturación. Otros, además, acusan que el servicio de internet lo ocupan a la hora en que lo requieren ocupar, más aún en estos momentos en que se ha reforzado el teletrabajo. Por lo mismo, no aplicaría la opción de desplazar el consumo a otro horario.

Como usuarios les recomendamos a ustedes tener un ancho de banda decente, y cumplir con las velocidades que promueven en sus planes. Es lo mínimo frente a los cobros mensuales que realizan! — Gonzalo Muñoz (@GONZALO__MUNOZ) April 22, 2020

@VTRChile te recomendamos no usar internet ya que nuestras líneas están saturadas y como empresa no dimos el ancho ….

Una semana sin internet, me tuve que cambiar por que nunca tuve respuesta de ustedes … y después preguntan por que uno elimina el servicio @ReclamosSubtel — Sebastian Rojas (@lsebacarvacho) April 22, 2020

Entre 3 am y 5 am!!!! Son una verguenza, ofrecen 200, 400, hasta 600 mb y no son capaces de entregar la mitad de lo ofrecido y contratado por la gente, deberian indemnizar a todos por incumplimientos de contrato debido a que no se entrega el servicio contratado — Marcelo Etchepare (@chechepare) April 22, 2020

Problemas en servicio

De acuerdo a los comentarios y quejas que han dejado usuarios en redes sociales, los problemas más frecuentes tienen relación con las bajas velocidades de conexión que se están consiguiendo, las cuales no tendrían relación con la oferta inicial que se contrató. Además, también hay quejas con respecto al servicio de atención al cliente. Algunos usuarios, incluso, han dicho que han llegado esperar más de una hora sin ser atendidos.