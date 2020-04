Ministro de Educación y posible regreso a clases: “Los niños y jóvenes que se contagian no corren mayor riesgo en términos vitales”

El ministro de Educación Raúl Figueroa aseguró que los niños y jóvenes no estarán en “extremo riesgo” cuando regresen a clases, pero dejó muy claro que aún no hay una fecha fijada para el retorno.

Figueroa expuso ante la comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados por medio de una videoconferencia para indicar cómo está trabajando en su cartera.

Durante la semana, el ministro ha sostenido reuniones con varios actores de la Educación del país, en las que ha explicado que la vuelta a las aulas será mixta y de forma gradual, por lo que en un primer momento una parte del alumnado tendrá clases presenciales y otra virtuales.

En Mineduc no quiere perder el año y el 10 de mayo se estima que el plan de retorno estaría listo.

La medida de la vuelta a clases ha sido muy criticada por distintos sectores, más si se considera que aún no se alcanza el peak de contagios por covid-19.

En la comisión, Figueroa dijo que “el coronavirus afecta en mucho menor medida a los niños y jóvenes, se contagian, es cierto, pero tienen una tasa de incidencia mucho menor y los que se contagian no corren mayor riesgo en términos vitales”.

Destacó que ese punto es “muy importante, porque a veces, y lo escucho permanentemente, me escriben o nos llaman, papás, mamás, que sienten que volver a clases, cuando sea que sea el momento, significa poner en extremo riesgo a sus hijos y sabemos que no es así, porque los niños no son un factor de riesgo determinado en esta pandemia”.

“Se contagian, obviamente, y por lo tanto hay que tomar medidas para que no se contagien y tomar medidas para que esos niños a su vez no contagien a otros”, agregó.

Eso sí, el titular de Educación, dejó en claro que eso se hará “cuando sea que corresponda, insisto, no hay una fecha fijada para esto (la vuelta a clases)”.