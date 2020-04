Violó cuarentena, lanzó gas pimienta y mordió a policías

Caminaba muy tranquila por la calle sin mascarilla ni guantes en la Villa Ballester, Buenos Aires, en plena cuarentena.

Ante la falta, una pareja de policías se acercó para controlarla, pero la mujer ni siquiera se detuvo y siguió caminando, esgrimiendo la Constitución de Argentina. “Un decreto no está por encima de la Constitución Nacional. No es estado de sitio, no me podés tocar”, aseguró a los efectivos.

Dado que la persona ni siguiera paró su caminar, un policía se colocó al frente de ella y ahí, la mujer de 29 años, sacó un aerosol con gas pimienta que roció sobre el efectivo y comenzó a correr.

Metros más adelante, otro policía la detuvo, pero lo rasguñó y mordió. Finalmente una pareja de mujeres policías la logró detener.

La mujer fue imputada por resistencia a la autoridad, lesiones y violación de la cuarentena.