'Festival' de anidación de tortugas marinas en Florida por la cuarentena

La temporada de desove de las tortugas marinas comenzó en la Florida. La cuarentena y la soledad de las playas ayuda mucho. Así explicaron expertos del Loggerhead Marine Life Center, en Juno Beach. Ellos han localizado 71 nidos de tortugas marinas en el inicio de la época.

Juno Beach es la playa con mayor cantidad de nidos de tortugas marinas en el mundo. "La mayoría de los nidos son de tortugas laúd, la más grande del mundo", reseñó CBS12 News.

"El 2020 va a ser un muy buen año para las tortugas marinas", contó la experta Sarah Hirsch, y publicó La Opinión, de California. "Este número de 71 nidos es un aumento muy significativo con respecto al mismo período del año pasado", comentaron.

Due to the current situation, our research team has performed nesting surveys this season with fewer team members than usual. While the days are long our researchers still take the time to document the orientation circles of nesting leatherbacks. https://t.co/0RfqGkT88c pic.twitter.com/Bk47CS00S3

