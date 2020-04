Apumanque: el mall "experimental" que abrirá los próximos días

El alcalde Joaquín Lavín ya lo había adelantado. Un mall se abriría los próximos días, pero de forma "experimental".

Y bueno, el mall sorteado ganador fue el Apumanque. El plan contempla un primer día de apertura sin público, con la finalidad de enseñarles a los trabajadores cómo actuar respecto al coronavirus, es decir, cómo atender a los clientes; qué hacer con la desinfección de los artículos, entre otras cosas.

De acuerdo a lo que informa Pulso, ese día correspondería a este fin de semana; mientras que en la jornada siguiente, permitir el acceso a público. Dependiendo de la respuesta de los clientes -y si no se forman aglomeraciones y no se registran problemas- la medida se mantendrá.

Matthei asegura que mall Costanera Center no abrirá antes del Día de la Madre "Si alguien que quiere regalarle algo a su mamá, que empiece ahora a comprar por internet o a los pequeños", precisó la alcaldesa de Providencia.

Felipe de Pujadas, concejal de Las Condes, mostró su preocupación, afirmando que "no tenemos cómo controlar, ni la municipalidad ni el comercio formal, qué personas tienen cuarentena y qué personas no, porque no tenemos la base de datos del Ministerio de Salud".