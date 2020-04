Ex ministro Chadwick plantea necesidad de un “Plan B” para el plebiscito

El ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, planteó la necesidad de un “Plan B” respecto del Plebiscito constitucional que debía realizarse el 26 de abril y que finalmente se postergó para el 25 de octubre por la pandemia del covid-19.

El ex secretario de Estado participó en un foro reservado del Instituto Libertad y Desarrollo, donde se refirió al tema, según consigna información de La Tercera.

"El plebiscito se tiene que determinar si se hace o no se hace por razones estrictamente sanitarias. Lo que yo sí tengo una preocupación es que hoy cómo los distintos países están cambiando sus calendarios electorales. Es una cosa práctica, no ideológica", dijo Chadwick.

En esa línea, añadió que "todos saben que esta probabilidad existe, pero como que nadie se atreve a hablar del tema, porque se puede pensar que uno no quiere, y no. Lo que uno quiere es que ante la eventualidad cierta que sea imposible (hacer un plebiscito) exista un plan B conversado con anticipación. No a última hora".

De esta manera, a juicio de Chadwick, este "plan B es para dar certezas, para dar seguridades que son tan importantes, porque de lo contrario, nuevamente vamos a estar a última hora".