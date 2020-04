Plata más cara en plena pandemia: tasas de interés de los créditos van al alza

En momentos clave como los que se viven actualmente por culpa del coronavirus, es fundamental poder acceder a plata fresca para enfrentar las dificultades y sobrellevar este periodo de vacas flacas.

Es ahí cuando la deuda aparece como opción. Así, personas y empresas se acercan a los bancos en busca de ese empujón necesario, aunque el pedir prestado se vuelve un poco más caro.

Ayer el Banco Central informó, por ejemplo, que la tasa interés promedio de los créditos hipotecarios llegó a 2,81% en la semana del 8 al 15 de abril, lejos de la baja histórica a 1,91% que se registró en la primera semana de noviembre pasado.

Por su parte, para los préstamos de consumo, el cobro pasó de 20,16% promedio a 21,75%, aunque aún menos que el 22,09% observada en la segunda semana de marzo.

Porcentajes que coincide con que la Tasa de Política Monetaria que, en simple es la tasa a la cual el Banco Central les recibe o les presta el dinero a los bancos, está un un mínimo histórico de 0,5%. ¿Por qué ese menor costo no se traspasa a los clientes entonces?

“Hoy en día la banca está enfrentada a una encrucijada que es aprobar nuevos créditos con el riesgo de que en el futuro las personas puedan perder sus empleos y por ende su capacidad de pago”, explica Sergio Tricio, gerente general de Ruvix.

Así, el también académico de UNegocios de la U. de Chile, ejemplifica que si una entidad le presta a 100 personas $10.000 a cada una, a una tasa del 10%, gana $100.000 si todos le pagan, “pero si esas diez personas no pagan, el banco no gana nada. Entonces este es el cálculo que constantemente hace la banca y que el riesgo de no pago sea compensado con una tasa de interés que acote el riesgo”.

Por otro lado, Osvaldo Segovia, académico de la Escuela de Economía y Negocios de la U. Central recalca que “en primer lugar, se tiene que tener presente que la banca es un negocio, por tanto, el obtener lucro por sus servicios está implícito en la gestión”. Igualmente coincide en que el riesgo es lo que cruza todo y ese elemento lo consideran a la hora de fijar la tasa de interés.

Poco para el ahorro

En la vereda contraria, quien hace el esfuerzo de ahorrar y coloca su dinero en un banco, el retorno que obtiene de vuelta es cada vez menor. Así en el caso de los depósitos entre 30 y 89 días, la tasa bajó de 1,78% a 0,72%.

¿Falta algo de reciprocidad o no? “En estricto rigor debería existir cierto nivel de consonancia entre la tasa de colocación (préstamos) y la de captación (depósitos)”, expresa Segovia, pero explica que actualmente existe menor nivel de liquidez. “Así los posibles ahorrantes o inversionistas en instrumentos de bajo riesgo, renta fija como son los depósitos, también escasean”, con esto “los bancos pierden el incentivo a mejorar la tasa de captación por los depósitos”.