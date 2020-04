Piñera defendió "carnet Covid" aunque enfatizó que el nuevo test "no da una garantía absoluta de inmunidad"

El Presidente Sebastián Piñera concedió una entrevista a CNN en español donde se refirió a varios puntos sobre su mandato en medio de la crisis sanitaria por coronavirus, donde reiteró su defensa al polémico "carnet Covid".

En ese punto, el jefe de Estado, enfatizó que entregará el nuevo carnet a quienes se hayan recuperado con el fin de que "normalicen su vida con mayor rapidez", agregando que la obtención de dicho certificado se realizará tras la prueba de un nuevo test rápido de inmunoglobina.

"Hemos ideado esta metodología que consiste en aplicar no el test PCR, sino que el test rápido que identifica la inmunoglobulina que puede ser C o G, y lo que muestra es si esa persona tiene o no tiene anticuerpos que se generan cuando el cuerpo enfrenta la enfermedad del coronavirus", señaló el mandatario.

El presidente de la república recalcó que "este test no da una garantía absoluta de inmunidad. Sin embargo, y esto lo hemos conversado con científicos en el mundo entero, algunos tests -porque aquí no es cualquier test, el Ministerio de Salud acreditó los test que son confiables-, esos test que son acreditados por el Ministerio de Salud dicen con un altísima probabilidad, no certeza absoluta, que una persona que tiene anticuerpos, inmunoglobulina G IgG, lo más probable que tuvo la enfermedad, que la superó, que ya tiene muy poca probabilidad de contagiarse y que tiene muy poca probabilidad de contagiar a otros".

Asímismo, Piñera aseguró que "eso va a permitir poder compatibilizar el cuidado de la salud, de la vida de nuestros compatriotas, con la necesaria protección de los empleos de los trabajadores, de los ingresos de las familias, de la sobrevivencia de las micros, pequeñas y medianas empresas. En el fondo, cuidar la calidad de vida de todos nuestros compatriotas".