¿No sabes que jugar? Cinco videojuegos que llegan a Xbox en la semana

Telling Lies es un juego de suspenso e investigación con una narrativa no lineal. La historia de este juego gira en torno a una serie de conversaciones grabadas en video y de manera secreta. Protagonizado por Logan Marshall-Green, Alexandra Shipp, Kerry Bishé, Angela Sarafyan y dirigida por Sam Barlow, creador de Her Story y Silent Hill: Shattered Memories. A diferencia de cualquier título que hayas jugado antes, Telling Lies ofrece una experiencia íntima e intensa, donde tú decidirás cuál es la verdad. (Argentina, Chile, Colombia y México).

30 de abril de 2020

Ordena Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered en preventa y obtén el paquete UDT Classic Ghost, disponible en Call of Duty: Modern Warfare, el cual incluye Warzone. Revive la épica campaña para un jugador de Call of Duty: Modern Warfare 2 de 2009, totalmente remasterizada para una nueva generación en verdadera alta definición con texturas mejoradas, animaciones, renderizado físico, iluminación de alto rango dinámico y mucho más. (Disponible en Argentina, Chile, Colombiay México).