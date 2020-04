En bata y bebiendo con amigas: Meryl Streep provoca furor con su performance a través de una videollamada

Bata blanca, copa de Martini y la voz afinada. Eso necesitó Meryl Streep para brillar en una performance a través de una videollamada, en la que compartió con sus colegas y amigas Christine Baranski y Audra McDonald.

La actriz de 70 años y sus compañeras de profesión cantaron el tema "The Ladies who Lunch", para homenajear a Stephen Sondheim, destacado compositor de musicales que el pasado 22 de marzo cumplió 90 años.

De hecho el evento se tituló "Take Me To The World: A Sondheim 90th Birthday Celebration" y tuvo carácter benéfico, ya que los fondos recolectados por Broadway serán entregados a organizaciones sociales.

La protagonista de "El Diablo se Viste a la Moda" causó furor en redes sociales por su desatada presentación. Su aspecto doméstico, su juego con una botella de whisky y su aparente borrachera le valió muchos elogios por parte de los fanáticos.