Para programar el descanso: Revisa todos los feriados de este 2020 en Chile

No está mal revisar el calendario y ver cuándo es el próximo feriado. Es que no es para sacar la vuelta, ni ya estar pensando en el descanso, sino para programar un día sin hacer nada, un viaje o simplemente, saber qué día no se trabajará. Por lo mismo en Publimetro te traemos una lista con todos los feriados de este 2020.

Este año tendrá 10 feriados que caerán en días hábiles. No es una gran noticia, ya que clásicos días libres que por lo general permiten un buen fin de semana largo para escaparse de la ciudad, serán fines de semana, lo que para muchos puede que no sea una gran diferencia.

Así las cosas, las Fiestas Patrias de 18 y 19 de septiembre serán viernes y sábado, mientras que el día de las Iglesias Evangélicas y el día de Todos los Santos, 31 de octubre y 1 de noviembre respectivamente, serán un sábado y domingo.

Aunque no todo es malas noticias, ya que el día del trabajador será viernes 1 de mayo y San Pedro y San Pablo será lunes 29 de junio, por lo que alargarán el fin de semana con un día extra.

Cabe recordar que no todos los feriados son irrenunciables, es decir, que deben cerrar la mayoría de los comercios para asegurar a los trabajadores el descanso. Además, según consigna el sitio feriados.cl, quedan excluidos de esta denominación los restaurantes, cines fuera de centros comerciales, farmacias de turno y bencineras, mientras que locales atendidos por sus propios dueños pueden seguir funcionando.

Finalmente, si un festivo cae día domingo, como este año será el día de Todos los Santos, la ley dice que el trabajador tendrá un día libre en compensación por trabajar día domingo y otro más por hacerlo en día festivo. Aunque para más detalles, puedes revisar la Dirección del Trabajo haciendo click acá.

Revisa todos los feriados del 2020 acá:

miércoles 1 de enero – Año nuevo – irrenunciable

viernes 10 de abril – viernes santo

sábado 11 de abril – sábado santo

viernes 1 de mayo – día del Trabajador – irrenunciable

jueves 21 de mayo – día de las Glorias Navales

lunes 29 de junio – San Pedro y San Pablo

jueves 16 de julio – día de la Virgen del Carmen

sábado 15 de agosto – asunción de la Virgen

viernes 18 de septiembre – Primera junta nacional de Gobierno – irrenunciable

sábado 19 de septiembre – Glorias del Ejercito – irrenunciable

lunes 12 de octubre – Encuentro de dos mundos

sábado 31 de octubre – día de las Iglesias Evangelicas

domingo 1 de noviembre – día de Todos los Santos

martes 8 de diciembre – Inmaculada Concepción

viernes 25 de diciembre – Navidad – irrenunciable

Revisa los feriados 2020 que son solo para algunas regiones o grupos de personas:

domingo 7 de junio – asalto y toma del Morro de Arica – región de Arica y Parinacota

jueves 20 de agosto – nacimiento Bernardo O'Higgins – comunas de Chillán y Chillán Viejo

jueves 31 de diciembre – feriado bancario – trabajadores de las instituciones bancarias

Revisa los feriados 2020 por elecciones (sujetos a modificaciones):