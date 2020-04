"Es una héroe": doctora de hospital de Nueva York se suicida tras días en la primera línea de la lucha contra coronavirus

La directora médica de un departamento de emergencias de un hospital de Nueva York, Lorna M. Breen, se quitó la vida el domingo en medio de la pandemia de coronavirus.

Según informa el NY Times, la facultativa trabajaba en el Hospital NewYork-Presbyterian Allen, falleciendo en la localidad de Charlottesville en Virginia, en donde se quedaba con su familia.

Dr. Lorna M. Breen, a top emergency room doctor at a Manhattan hospital that treated coronavirus patients, died by suicide on Sunday, according to her father, Dr. Philip C. Breen. “She tried to do her job," he said, "and it killed her." https://t.co/9eOiEMdkrV

