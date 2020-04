"Quédate y juega en casa": Google revive los doodles más populares para entretenerse en cuarentena

En el marco de la pandemia del covid-19, distintas empresas han avanzado en modificar sus servicios para motivar a la gente que se quede en sus casas, respetando las cuarentenas y, así, deteniendo la propagación del virus. En ese contexto, Google lanzó su campaña "quédate y juega en casa", la cual consiste en revivir una serie de Doodles populares del pasado.

"A medida que el coronavirus sigue impactando a las comunidades del mundo, las personas y familias pasan más tiempo en casa. A la luz de esto, estamos lanzando una serie de doodles del recuerdo con nuestros populares juegos interactivos", declaró el gigante tecnológico.

Un doodle es un diseño especial que introduce Google en su página de inicio, el cual rememora algún acontecimiento especial. Con el tiempo se han hecho más interactivos, incluyendo animaciones y hasta juegos.

Además, también hay doodles especiales dependiendo de la zona geográfica, por lo que si por ejemplo en Chile se conmemora el día de la madre se puede ver un doodle especial, mientras que en Estados Unidos puede haber uno distinto, dependiendo de su cultura y sus propias celebraciones.

El primer juego que revivió Google fue el "Kids Coding", un doodle lanzado el 4 de diciembre de 2017 que recordaba los 50 años del primer código de computadora para niños. En el venía un juego en el cual un simpático conejo debe conseguir todas las zanahorias del tablero, usando comandos de programación simples.

El segundo juego liberado por la empresa de tecnología fue el "Criquet", lanzado en 17 de julio de 2017 debido a la Copa Mundial de Criquet Femenina de ese año. Acá deberás jugar un partido de criquet entre los saltamontes y caracoles, puedes romper tu propia marca de carreras y compartirla en tus redes sociales.

Finalmente, el tercer juego es "", del 22 de junio de 2017, el cual hace referencia al 117º aniversario del nacimiento de Oskar Fishinger, quien destacó como animador de música abstracta. En este juego podrás a prueba tu creatividad creando música y viendo los resultados.

Cada día Google irá liberando un nuevo juego, puedes revisa la lista de los doodles haciendo click acá o buscando en el buscador "Google Doodle", donde te aparecerá en la pantalla todos los juegos que podrás disfrutar durante la cuarentena.

As people around the 🌏 stay home, we’re launching a throwback #GoogleDoodle series looking back at some of our fan favorites.

Today, hop into our 2017 Doodle game celebrating 50 years of Kids Coding! 🐰🥕#GoogleDoodle → https://t.co/i8DB1FpPrW pic.twitter.com/Z7lgMKspvN

— Google Doodles (@GoogleDoodles) April 27, 2020