Salfate feliz con los videos del Pentágono: "Ahora nadie puede decir que no existen, los ovnis son un hecho"

Juan Andrés Salfate estaba especialmente contento hoy por dos razones: su retorno al programa Así Somos, de La Red, con una buena respuesta de los televidentes, y la publicación del Pentágono de tres videos de avistamientos de objetos voladores no identificados (ovnis), registrados por pilotos de guerra entre 2004 y 2015.

Apenas es consultado por la noticia de la Secretaría de Defensa de Estados Unidos, el conductor de TV se apresura en dimensionar la información: "Esto no es menor, no se trata de cualquier cosa… Acá hay una confirmación oficial del Pentágono respecto de la existencia de los ovnis. Ahora, nadie puede decir que no existen".

"Fenómenos aéreos no identificados": Pentágono publica oficialmente tres videos de ovnis La Armada de Estados Unidos ya había reconocido en septiembre pasado la veracidad de los registros.

-Pero esta no es la primera vez que el Pentágono habla de los ovnis…

Efectivamente, no es la primera vez, pero ahora entregan un material muy importante. Con esto queda claro que el fenómeno ovni ya no es un misterio o la creencia de algunos pocos. Acá hablamos de un reconocimiento oficial del gobierno de Estados Unidos.

-¿Viste los videos, qué te parecieron?

Sí claro, claramente hablamos de ovnis, se reconocen porque hay objetos altamente tecnológicos y de alta gama, algo no conocido para nosotros.

-¿Con esto, los que siempre defendieron los ovnis, ahora tapan bocas?

Esto es la confirmación. Japón ya estableció protocolos a su Fuerza Aérea para hacer frente a estos hechos. Mira, no porque uno no haya visto la Muralla China, esta no va a existir… Existe, hay fotos, videos, gente que cuenta cómo es. Es igual que los ovnis. La verdad, hay tanta la cantidad de pruebas, que esto ya es así… Los ovnis son un hecho.

-¿Y qué piensas sobre estas "visitas", vienen en paz?

Los hechos dicen que ellos siempre observan, nunca han hecho algo más. Nosotros los hemos perseguido, les hemos disparado, pero ellos nunca han reaccionado. Eso te dice algo.

-Y pasando a otro tema, ¿qué piensas del origen del coronavirus, hay muchas teorías conspirativas?

Acá hay dos corrientes. Los que dicen que hablamos de un virus de alto nivel de contagio que apareció en un mercado en China, o los que hablan de que es un virus manipulado por el hombre.

-¿Y por cuál corriente te inclinas tú?

Yo no soy doctor o virólogo, pero por lo que me han comentado gente que tienen conocimientos en la materia, se habla de un virus especialmente agresivo que ataca los pulmones. Parece negligencia o mala intensión, se desconoce, pero dado a cómo actúa e interactúa con las personas, sería un virus bastante poco natural.