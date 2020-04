Sigue el calvario de periodista de Chilevisión enferma de coronavirus

Carolina Vera Ramos, periodista de Chilevisión y CNN Chile, contó por Twitter hace casi un mes que estaba contagiada de coronavirus.

"Son días difíciles. Yo soy una persona sana, sin enfermedades base, y llevo días en los que me cuesta mucho pararme de la cama", señaló el pasado 2 de abril la comunicadora en un video que subió a Facebook.

No siempre es un resfrío común! Di positivo para Covid-19. Sólo les comparto mi experiencia para que se cuiden y no se expongan innecesariamente. Un abrazo virtual 💙 Posted by Carolina Vera Ramos on Thursday, April 2, 2020

Y ahora, cuando esperaba algo de respiro tras estar internada y luego pasar cuarentena en su hogar, la periodista de nuevo dio positivo por covid-19, por lo que sus ansias de volver a la vida normal quedaron en nada.

"Seguiremos aprendiendo del virus. Di positivo por segunda vez en PCR. Médicos dicen que era esperable, pero que no significa que siga contagiando. ¿Y la inmunidad? No hay evidencia certera. Lo que es yo, no me atrevo a abrazar a los míos. Prefiero mantener precauciones", dijo Carolina Vera Ramos, quien siguió narrando su situación por redes sociales.

Seguiremos aprendiendo del virus. Di positivo x 2da vez en PCR. Médicos dicen que era esperable, pero que no significa que siga contagiando. Y la inmunidad? No hay evidencia certera. Lo que es yo, no me atrevo a abrazar a los míos. Prefiero mantener precauciones #Covid19Chile — Carolina Vera Ramos (@CarolaVeraR) April 27, 2020

Y respecto al carné de alta, hoy llamé al fono #saludresponde del @ministeriosalud y me dijeron que había sido anunciado pero que no está operativo. Pregunté por el test de anticuerpos (Inmunoglobulina-G) tampoco tenían idea. “Chilean way”🤦🏻‍♀️ #Covid19Chile — Carolina Vera Ramos (@CarolaVeraR) April 27, 2020

Olfato no tengo aún, tos leve y capacidad pulmonar limitada pero muy dentro del plano de lo esperable tras neumonía bilateral! ✌️✌️ https://t.co/XXT0Q3hCRX — Carolina Vera Ramos (@CarolaVeraR) April 28, 2020

Siento algunos sabores pero no al 100% https://t.co/ULQ2hdSyvt — Carolina Vera Ramos (@CarolaVeraR) April 28, 2020