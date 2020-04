En la era del coronavirus vuelve un clásico: Autocine Las Vizcachas reabre en mayo

Dos twitters del Club de Campo Las Vizcachas alertaron a muchos el sábado 25 de abril.

“En tiempos de pandemia queremos continuar con nuestra misión de entretener. Para esto hemos decido reabrir, por un corto período de tiempo, para nuestros socios y a todo público, el único autocine de Chile”.

“Esta instalación cumple con todas las medidas sanitarias de distanciamiento social, ya que las personas se mantienen permanentemente al interior de sus vehículos”.

Esos fueron los mensajes en redes sociales que despertaron la nostalgia e hicieron recordar en medio de la pandemia de coronavirus un tiempo en el que era un panorama ineludible para varios partir en auto hacia las instalaciones del recinto ubicado cerca de la precordillera, en la comuna de Puente Alto. Un traslado que en los años de gloria del recinto era una aventura, pues solo había una vía para trasladarse al famoso Autocine Las Vizcachas, por lo que había que calcular bien los tiempos para soportar los tacos y no llegar atrasado a disfrutar de la película en cartelera.

“El Autocine Las Vizcachas fue inaugurado a fines de los setenta, y fue un boom, una novedad que existía desde muchos años atrás en otros países. Las filas eran de diez cuadras para ingresar e incluso varias cintas fueron estrenadas antes ahí que en los cines tradicionales. Su época de gloria fue en los ochenta, con una pantalla gigante de 25 por 15 metros y capacidad para 150 autos. Ese espacio se repletaba los fines de semana cuando ir allá era el gran panorama… Luego perdió fuerza y pasó a segundo plano con la aparición de las cadenas de cine, que eran más cómodas, cercanas y tenían mejores imagen y sonido. Pero siguió funcionando, con menos afluencia de público”, señala Ricardo Olate, en la imagen, dueño de la Productora Dos Puntos, la encargada de concretar los eventos del Club de Campo Las Vizcachas.

En los últimos cuatro años, el lugar ha sobrevivido con funciones privadas y gratuitas para los socios del Club de Campo Las Vizcachas una vez al mes desde noviembre a abril. Y ahora se decidió ampliar la experiencia al público en general durante cuatro semanas, los miércoles y viernes a contar del 13 de mayo desde las 19 horas, considerando que el toque de queda empieza a las 22.

“Las instalaciones al interior de la caseta fueron renovadas. Contamos con nuevos proyectores y equipos de transmisión, todos de primera calidad. Hoy el audio es captado en un dial de frecuencia FM, no de AM como antes, lo que mejora el sonido. La pantalla además fue arreglada y pintada. Sabemos que la oferta es variada y hay que atraer a la gente: ahora peleamos no solo contra la televisión y los cines como antes, sino que también contra el cable, los servicios de streaming y lo que se puede ver en el computador”, añade Ricardo Olate.

La decisión de abrir el Autocine al público en general fue analizada y tomada en conjunto por la gerencia del Club de Campo Las Vizcachas y la Productora Dos Puntos, y se han preocupado de asegurar el aspecto sanitario en estos tiempos de covid-19.

“También nos interesa que si alguna empresa quiere darles a sus empleados un momento de recreación en medio de la situación actual, lo haga. Aparte de los miércoles y viernes entre mediados de mayo y comienzos de junio abiertos a todo público, el resto de los días el Autocine está disponible para quien desee arrendar el espacio creo que hasta mitad de junio, pues luego con lluvia y frío es muy complicado hacer funciones. Ya nos reunimos con responsables de la Seremi de Salud de la Región Metropolitana y estamos a la espera de que nos revisen y pidan lo que sea necesario. Si es un plan de mitigación u otros trabajos, estamos dispuestos pues tenemos claro que lo esencial es lo sanitario… Habrá un pórtico sanitizador de vehículos, para que todos aquellos que ingresen lo hagan con las máximas medidas de seguridad, y lo mismo se hará en los baños y en los lugares en los que estarán los autos. Se obligará a toda la gente a andar con mascarilla y a no bajarse del auto, salvo para ir al baño. También la idea es que lleguen con alguna colación o se las entreguen antes, no que salgan a comprar una vez instalados. Queremos que se cumplan los requisitos de distanciamiento social, reviviendo un panorama muy entretenido y novedoso para muchos que no lo vivieron antes”, agrega Ricardo Olate.

Cómo acceder a las entradas

Para las ocho funciones ya definidas en el Autocine Las Vizcachas a contar del 13 de mayo y hasta el 5 de junio durante cuatro semanas los miércoles y viernes desde las 19 horas, y aunque todavía no están definidas las películas, los interesados pueden adquirir entradas en la web www.passline.com

Cada ticket será validado a través de un código QR, por lo cual no es necesario ni siquiera bajar el vidrio del automóvil, porque se puede verificar de teléfono a teléfono, pasando por el vidrio del auto.

Para dos personas en un auto el valor es de $15.000, e incluye dos paquetes de cabritas medianas, dos bebidas medianas de 500 cc y un chocolate.

Para tres personas en un auto el precio es de $18.000, e incluye tres paquetes de cabritas medianas y tres bebidas medianas de 500 cc.

Y para cuatro personas en un auto el valor es de $20.000, e incluye cuatro paquetes de cabritas medianas y cuatro bebidas medianas de 500 cc.

También habrá Autocine en el Espacio Broadway

Sumándose al ejemplo del Club de Campo Las Vizcachas, el Espacio Broadway, ubicado en el kilómetro 16 de la Ruta 68 en la comuna de Pudahuel, anunció esta semana que desde el domingo 10 de mayo, en el Día de la Madre, también habilitará un Autocine.

En este caso la función comenzará a las 18:30 horas y las entradas se podrán adquirir en Punto Ticket a un valor de $6.000.

Aseguran buen sonido, pantallas de última generación e iluminación gracias a equipos de última tecnología que permitirán una gran experiencia.

El lugar tiene previsto el uso de dos explanadas a las que podrán llegar 150 vehículos, cada uno calculado para cuatro personas.

El espacio contará con estrictas medidas sanitarias, como la toma de temperatura a los asistentes y además la obligación de mantener una distancia social vehicular de 1,50 metros.

Respecto a la cartelera de películas, contarán con filmes y shows de gran calidad, como lo explica José Antonio Aravena, uno de los responsables del proyecto.

“Durante el estallido social hubo muchas películas que no tuvieron la suficiente exposición. Por eso tenemos muchos estrenos y títulos para el mundo juvenil y también para otros públicos”.

También ofrecerán la posibilidad de adquirir algún snack y bebidas en foodtrucks que estrán a disposición del público.