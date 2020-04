"Ley Sticker": sanciona hasta con 20 UTM rayados en medios de transporte público

Ayer se aprobó en general en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados el proyecto que sanciona los daños en los medios de transporte público de pasajeros y en la infraestructura, llamada "Ley Sticker".

La iniciativa, presentada a la Sala conforme al texto planteado por la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, contempló importantes cambios respecto de la redacción aprobada previamente por el Senado. Uno de los principales puntos modificados dice relación con eliminar el artículo primero que dicha Corporación proponía.

Justamente, la norma buscaba sancionar con pena de presidio menor en su grado mínimo (61 a 540 días) y una multa de 20 UTM los atentados en contra de un bus, tren, embarcación, aeronave u otro tipo de vehículo que preste servicios de transporte público, así como a las infraestructuras asociadas a ellos. Además, se consideraban agravantes.

La propuesta contempla también una disposición que sí fue aprobada por la Comisión, que sanciona con una multa de 20 UTM a aquel que, sin la autorización correspondiente, proceda a pintar o grabar con mensajes, firmas, rayados, dibujos u otras figuras o expresiones, escritos, inscripciones o grafismo a vehículos que presten servicios de transporte público, a bienes asociados a dicha actividad o a señalética vial o letreros camineros.

A la hora de las votaciones, el proyecto fue aprobado en su idea de legislar por 71 votos a favor, 62 en contra y ocho abstenciones. Al ser objeto de indicaciones (algunas en la línea de restituir los lineamientos del Senado y otras para sustituir el texto por una nueva apreciación), la propuesta fue devuelta a la Comisión técnica para un segundo informe.

Tras conocerse su aprobación, en Twitter específicamente los usuarios manifestaron su molestia con la revisión y aprobación de esta iniciativa, ya que se da en medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus.

En plena crisis sanitaria y una crisis social que no está ni cerca de terminar … destinan tiempo para estas leyes? pareciera que les gusta enojar a la gente a propósito … reordenen las prioridades de una puta vez #LeySticker

Países del mundo donde se promulgan leyes para no pegar stickers en vez de tratar la pandemia mas terrible de los últimos 100 años #LeySticker pic.twitter.com/FNx94S9Xfk

He estado estudiando tanto que no he tenido tiempo para ver RRSS, ahora veo el hashtag #LeySticker y lo único que puedo pensar es, EN SERIO APROBARON ESTA MIERDA? pero si era un MEME, UN MEME.

— Guarencilla 🐭 (@guarencilla) April 29, 2020