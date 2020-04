"Se busca, ¡De preferencia muerto!": las amenazas al ministro Mañalich

Todos queremos con dudas luego de que este martes el ministro de Salud Jaime Mañalich, cerrara su cuenta de Twitter.

El secretario de Estado admitió a Publimetro que se debió a las amenazas de las que ha sido víctima y no sólo él, sino que también su familia. "He recibido masivamente amenazas de distinto tipo contra mí y mi familia. Esos contactos fueron bloqueados por mí, pero la Contraloría Regional me indicó que como autoridad, no puedo bloquear a nadie, por lo que he preferido cerrar la cuenta", dijo.

Y hoy La Tercera PM tiene más detalles de la investigación que se está realizando al respecto. De acuerdo al artículo, el 1 de abril llegó a la Fiscalía Oriente una denuncia del abogado Eduardo Riquelme, del Ministerio del Interior, en que pide investigar una serie de mensajes que habían llegado en el último tiempo a la cuenta del titular de Salud y que -a juicio de esta cartera de Gobierno- configuran el delito de amenaza contra la autoridad.

En la acción penal se detallan tuits dirigidos a Mañalich, algunos de los cuales entregan información sensible como domicilio, números de teléfono y dirección de su esposa, hijos y un hermano.

“Se busca, ¡De preferencia muerto!”, dice uno de los mensajes que analiza la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la PDI, que está a cargo de las pesquisas de quién o quiénes están tras la cuenta.

Junto con esto, la cartera dirigida por Gonzalo Blumel detalla el episodio más reciente y que habría afectado a la autoridad sanitaria. “El ministro de Salud se encontraba en el ejercicio de sus funciones cuando tomó conocimiento en horas de la mañana del lunes 30 de marzo de 2020 que en la red social Twitter, un usuario de nombre “@AnonOps09” mediante una serie de publicaciones lo amenazaba de muerte y junto con ello publicaba datos confidenciales de su familia, tales como los domicilios de sus hijos, sus números telefónicos, auto que conduce su cónyuge, su número telefónico y las cédulas de identidad de los anteriores”, consigna la denuncia.