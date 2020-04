Will Reeve: el "hijo de Superman" aparece sin pantalones en un despacho en vivo

En época de cuarentena, en muchas ocasiones los rostros de la televisión han tenido que trabajar desde sus casas.

Fue el caso de Will Reeve, reportero de la ABC News, e hijo de Christopher Reeve, actor que saltara a la fama por interpretar a Superman, a fines de los 70 y principios de los 80.

El periodista realizó una videollamada desde su casa. En la primera toma se ve a Will de terno pero sin corbata para el programa Good Morning America, uno con los mayores índices de audiencia.

Para mala suerte de Reeve, la toma alcanzaba a mostrar que el periodista estaba haciendo el despacho sin pantalones. La toma, que fue más amplia de lo que quería Will, mostraba las piernas y parte de la ropa interior del periodista.

Los primeros en darse cuenta fueron los usuarios de Twitter, que con comentarios como "ponte unos pantalones", la imagen de los tiempos que vivimos” y “¿es mucho pedir a un reportero que se ponga pantalones?”.

I have ARRIVED*

*in the most hilariously mortifying way possible https://t.co/2NQ85QEJVr

— Will Reeve (@ReeveWill) April 28, 2020