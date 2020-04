Sicilia ofrece pagar parte de los vuelos y hospedaje a turistas que la visiten luego de la pandemia

View this post on Instagram

Chi più alto sale, più lontano vede; chi più lontano vede, più a lungo sogna. . Walter Bonatti . "The higher one rises, the further one sees; whoever farther sees, the longer he dreams. . . Photo by @vittoriopicciucaphotography . . #visitsicilyinfo#turismoregionesiciliana#sicilianpanorama#iorestoacasa#instapassport#sicilia#sicily#italia#italy#ilikeitaly#BellezzaA domicilio#taormina