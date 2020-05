Carabineros lleva adelante ola de detenciones contra la prensa durante manifestaciones por el Día del Trabajador

Con salvoconducto en mano y pese a acatar todas las recomendaciones sanitarias, una ola de detenciones contra equipos de prensa se vivió durante este viernes a inmediaciones de Plaza Italia.

El hecho se dio en medio de la cobertura por las manifestaciones en el lugar con motivo del Día del Trabajador. Se han reportado varias detenciones a gráficos, camarógrafos y periodistas. Incluso, el equipo de prensa de TVN siguió transmitiendo mientras estaba recluido en el retén de Carabineros.

El Colegio de Periodistas reaccionó de inmediato ante el hecho que vulnera la libertad de prensa. "Repudiamos el actuar represivo de Carabineros contra la prensa en medio de manifestaciones por el Día del Trabajo. Estas acciones son un atentado a la libertad de expresión y el derecho a la comunicación. El Gobierno de Chile debe responder por tales vulneraciones", enfatizaron en su cuenta de Twitter.

Según Carabineros, los detenidos no respetaron las restricciones dispuestas por la autoridad sanitaria por la pandemia de coronavirus. Sin embargo, los equipos de prensa cuentan con los debidos salvoconductos para ejercer sus labores.

Los oficiales a cargo del procedimiento insistieron en que las detenciones se efectuaron porque los manifestantes sobfre pasaron el número de 50 personas para una reunión pública. Todos fueron detenidos a la 19a. Comisaría.

Entre los detenidos se cuenta el fotógrafo de la agencia Aton, Marcelo Hernández, quien al igual que sus colegas de los medios de comunicación, mostró sus credenciales. Sin embargo, no fueron respetadas, se les condujo a un vehículo policial y se les trasladó a la 19a. Comisaría de Providencia.

#Chile: Photographers working for Reuters, AP, AFP and Efe, among others, were arrested as they covered protests in Santiago. This TV journalist @24HorasTVN was detained while doing a live report, he kept streaming from inside the police van. #PressFreedom h/t @josemdelpino pic.twitter.com/kRvGSVbb68

— Benjamin Alvarez (@BenjAlvarez1) May 1, 2020