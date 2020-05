Las fotos lo prueban: publican imágenes de Kim Jong-un que confirman que está vivo

Hasta que se comprobó que está vivo. Por lo menos así lo evidencian una serie de imagenes que comenzaron a dar vueltas en redes sociales y que confirman que el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, está vivo y en buenas condiciones.

Horas previas varios medios difundieron una información dada a conocer por KCNA, que informaban de la presencia del gobernante en la inauguración de una fábrica, pero sin imágenes que respaldaran la veracidad del hecho.

Posteriormente dicho medio de comunicación liberó imágenes donde se ve a Kim Jong-un en buen estado, participando en la inauguración de una fábrica de fertilizantes.

La información fue replicada en la cuenta de Twitter del periodista Martyn Williams, profundo involucrado en la investigación sobre Corea del Norte.

JUST IN: Photos of Kim Jong Un opening a fertilizer factory in Sunchon on May 1, according to KCNA. pic.twitter.com/jaLjjFk55K

— Martyn Williams (@martyn_williams) May 1, 2020