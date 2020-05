Guía práctica para ser invisible en Whatsapp, ideal para mantener el bajo perfil en cuarentena

Con la pandemia del coronavirus en curso y el aislamiento social en su máxima expresión, las posibilidades de mantener el bajo perfil en redes sociales y ser invisible en WhatsApp se vuelve indispensables. Ya no quedan excusas para rechazar planes virtuales, así que aquí te contamos todos los pasos que tienes que seguir para ser el fantasma del grupo de la familia.

Foto de perfil

Lo primero es lo primero, la foto de perfil revela cosas que no queremos que se revelen. Aparte de mostrar nuestra carita, nos deja expuestos si bloqueamos a alguien, porque en ese caso desaparece para la persona no deseada, así que la forma de dejar ese ítem en suspenso es limitar quiénes pueden ver nuestra foto de perfil. Puede ser visible a todos, sólo a nuestros contactos, o a nadie. Esto se puede hacer en ajustes, cuenta, privacidad y foto de perfil.

Información de Contacto

Al igual que en la foto, tu estado y tu nombre pueden estar ocultos para el resto. Esto se puede hacer en ajustes, cuenta, privacidad e Info.

Estado

Las actualizaciones de estado son la versión de la aplicación de las típicas “historias”, no mucha gente lo usa, pero sí tú eres una de estas personas un poco retro, te recomendamos limitar la entrega de ellas, ya que revela que estás haciendo otras cosas que no son trabajar, y no queremos que los jefes lo sepan, así que en ajustes, cuenta, privacidad y estados puedes limitarlas a los contactos, los contactos exceptuando ciertas personas, como tus jefes o sólo compartirlas con contactos específicos.

Hora de la última conexión

¿Te quedaste chateando hasta las 3 de la mañana y no quieres que nadie sepa? Fácil, puedes esconder la hora de tu última conexión en ajustes, cuenta, privacidad y hora de últ. Vez, todo simple ¿no? Aquí parten los problemas, si desactivas esta opción tampoco podrás ver la hora en la que se conectaron tus contactos. WhatsApp es bastante democrático y justo, por lo que vas a tener que pensar bien si en verdad quieres esta opción.

Confirmación de lectura

¿Te hablaron 5 tías para que les ayudes a tus primos con tareas escolares? Puedes ser invisible en WhatsApp al eliminar la confirmación de lectura y con esto eliminas los temidos doble check azul ¡Nunca sabrán que ya leíste sus mensajes! Pero claro, también tiene la trampa, si lo activas, no puedes ver la confirmación de lectura del resto. Si la ansiedad no te carcome, puedes desactivar esta opción en ajustes, cuenta, privacidad y confirmación de lectura. Pero ojo, en los grupos no se puede desactivar esta opción.

Ser invisible en Whatsapp

Hay una pillería para que no se sepa cuándo abriste los mensajes. Cuando ya llegue ese mensaje que no deberías abrir pero que no te aguantas, tiene que poner tu celular en modo avión, antes de abrir la aplicación. Con esto cortas toda conexión a internet y puedes leer tranquilamente como un ninja los mensajes que te lleguen. Antes de salir del modo avión !asegúrate haber cerrado la aplicación! Sino, todo tu esfuerzo se irá a la basura.

