Aún no hay condenados por burlar disposiciones sanitarias

De acuerdo con registros de las autoridades, desde que se decretó la primera cuarentena nacional a raíz del coronavirus, el 26 de marzo pasado, "irresponsables" no han titubeado en intentar burlarla. "No hay caso", comentan en el Gobierno, agregando que muchos no entienden que "se puede mascar chicle y caminar al mismo tiempo". Y se refieren a que se pueden "relajar" ciertas medidas para alcanzar la "nueva normalidad", pero siguiendo con apego las disposiciones.

Según cifras de Carabineros, al 3 de mayo se registra un total de 16.672 detenidos por "poner en peligro la salud pública". O sea, por violar el artículo 318 del Código Penal e infringir "las reglas higiénicas o de salubridad", como por ejemplo, no cumplir con la cuarentena o falsificar productos de limpieza. Pese a eso, y debido a que los procesos judiciales también se han visto alterados productos de la emergencia, como detallan desde el Ministerio del Interior a Publimetro, aún no hay personas condenadas.

Pese a eso, sí se han cursado multas. En el caso de la Región Metropolitana, la Seremi de Salud ha visitado más de tres mil domicilios, para corroborar que las personas diagnosticadas como positivas cumplan con el aislamiento obligatorio. De esa forma, han cursado alrededor de 100 sumarios, dictando 37 sentencias. En 36 de los casos los infractores deberán pagar una multa de 50 UTM ($2.511.050) y uno fue sobreseído.

Adicionalmente, la autoridad regional ha realizado 29.885 fiscalizaciones por uso de mascarillas en lugares cerrados de uso público, iniciando 169 sumarios por infringir la disposición. Respecto del comercio, precisan que entre el día domingo y ayer lunes, iniciaron 7 sumarios contra tiendas en comunas con cuarentena.

Junto a esas sanciones, varios ciudadanos han recibido reproches morales, pero sólo los que han alcanzado mayor notoriedad, tuvieron mayores "sanciones sociales". Como el público repudio que han expresado desde el Ejecutivo en contra de quienes salieron masivamente de su residencia habitual durante el fin de semana largo, o contra quien organizó la polémica fiesta en Maipú. Debido al actuar de esas personas, según dijo el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, se perdieron dos días en la denominada "batalla de Santiago".

"Necesitamos entender la situación que está ocurriendo en nuestro país y, específicamente en la Región Metropolitana. Necesitamos un compromiso ciudadano, responsabilidad ciudadana, que piensen en las abuelas, en las madres, en nuestros padres. Son ellos los que van a caer hospitalizados. No podemos seguir actuando de esta forma, debemos tener un grado mayor de responsabilidad y a partir de ahora. No podemos esperar más", sostuvo en medio del balance diario.

En el mismo sentido, la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, manifestó que "todas las medidas que sean necesarias van a ser tomadas por el Gobierno (…) Necesitamos todos comprender los efectos de esta pandemia mundial".

Gobierno establece alianza con los alcaldes

Buscando hacer frente a quienes vulneran las disposiciones, el ministro de Defensa, Alberto Espina, selló un acuerdo estratégico entre los alcaldes de la Región Metropolitana y el jefe de Defensa, general Carlos Ricotti. La medida, que llega luego de tensas comunicaciones con los ediles, busca ser un “enlace directo” entre las autoridades.

De acuerdo con los detalles entregados por Espina, esto permitirá que “cuando un alcalde tenga información valiosa e importante de que en alguna zona se están extendiendo las infracciones a las decisiones de la autoridad sanitaria, se le comunique de inmediato a la Guarnición de Santiago”.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile, Rodrigo Delgado (UDI), expresó que “nos vinimos a poner a disposición como municipios para mejorar la coordinación con carabineros, la PDI y el Ejército para hacer más eficiente y efectiva la labor de ellos para hacer cumplir las cuarentenas comunales pero también los toques de queda nocturnos”.

“Va a haber un contacto en cada una de las comunas que tienen cuarentena para que los alcaldes puedan recurrir directamente a un enlace con el Ejército y de esa manera poder cubrir de mejor manera el territorio”, puntualizó.