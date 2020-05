Sergio Micco acusa "uso de mala fe" de sus dichos: "¿de qué me voy a rectificar? No soy Carlos Casely"

Una fuerte polémica había generado el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco. Esto tras señalar en una entrevista a "El Mercurio" que "no hay derechos sin deberes". En medio de un consejo realizado por la institución, este lunes, Micco dio explicaciones. Acusa "interpretación de mala fe".

Micco aseguró que "el ejemplo que yo puse y evidentemente eso fija el tenor de la declaración, es claramente un deber que podríamos decir es ético, donde yo señalo que evidentemente el derecho a la salud no tiene una compresión concreta si no es por el personal". "Yo creo que la interpretación que se hizo de mis declaraciones fue extremadamente de mala fe", aseguró. Y ante la solicitud de rectificar sus dichos, manifestó: "¿de qué me voy a rectificar, si yo estoy de acuerdo con lo que dije? No soy Carlos Casely".

lo señalado por el director del Indh había generado una oleada de reacciones. Por ejemplo, la diputada Carmen Hertz (PC), lo trató de “muy ignorante en DD.HH.”.

Más explicaciones

En el consejo, Micco dedicó un buen rato a explicar la situación. “Leo a la letra: ‘El derecho a la salud no significa nada si no es personal de salud que literalmente está dispuesto a morir cumpliendo con su deber más allá de lo exigido. Como INDH estamos dispuestos a ir con los internos a Puente Alto cinco veces, el mayor eco de foco contagios en Chile’. Eso es nuestro deber y si ustedes ven, leen con atención la declaración yo nunca hablé de derechos humanos y muchísimo menos lo que consigné", comentó.

Además explicó “que es una verdad innegable, un derecho es siempre algo que se debe a otros. Si yo tengo un derecho es porque alguien me tiene que cumplir con su deber respectivo, a mí me parece obvio y eso es lo que dije en la entrevista”.