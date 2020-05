Bachelet vs Mañalich: alta comisionada criticó el "Carnet Covid" y el ministro respondió

Durante esta mañana, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, manifestó su preocupación por los eventuales riesgos que podría significar la entrega del llamado "Carnet Covid".

"Una cosa que yo me he preguntado y no he escuchado a la doctora (Paula) Daza explicar por qué, pero que me preocupa, es la tarjeta o Carnet Covid", señaló Bachelet. "Porque como no sabemos la inmunidad y lo que se está testeando son las inmunoglobulinas que no definen si efectivamente esos anticuerpos tienen valor neutralizador del virus (…)", continuó.

El riesgo del carnet según Bachelet

La ex mandataria destacó que "ellos dicen que por tres meses, porque eso está seguro, y yo no le leído en ninguna parte que se diga que la inmunidad es segura". Bachelet se encontraba en una conversación virtual con el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, y académicos de la escuela de Salud Pública.

"El riesgo que tiene ese tipo de carnet o tarjeta es que la gente deje de hacer lo esencial, que es el distanciamiento social y las medidas de higiene. Sentirse que uno es inmune, y que no contagia a nadie, eso me preocupa", añadió la ex Mandataria.

La respuesta de Mañalich

Al respecto, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, dijo desconocer las declaraciones de Bachelet, pero anunció que la iniciativa sigue en pie. "No he tenido la oportunidad de escuchar, desafortunadamente, los dichos de la Alta Comisionada, pero creo que efectivamente ella ha contribuido enormemente en el mundo a tener un pronunciamiento en relación a la flexibilidad de entrada y salida de las medidas", dijo Mañalich.

"El proyecto sigue adelante. Está todo diseñado, yo espero que podamos viajar -prefiero no decir dónde- a una ciudad donde ha habido un éxito en esta materia ya y entregar este viernes o sábado, a más tardar, los primeros 'Carnet Covid"", destacó la autoridad.

Mañalich agregó que estos documentos , significan que la persona pasó la enfermedad, que fue disgnosticado con síntomás más PCR o solo por PCR y que "esa persona ya no tiene la angustia de decir cuándo me voy a enfermar, cuándo no me voy a enfermar, si tuve o no contacto". "Sino que tener una certeza", afirmó el secretario de Estado.

Defendiendo el carnet

El titular de Salud aseguró que no es contraproducente su entrega, pese al aumento de los contagios, ya que el "comportamiento a lo largo de Chile de esta pandemia (es) muy diverso".

"Evidentemente, yo no entregaría 'Carnet Covid' en la comuna de Santiago y no lo vamos a hacer. Pero sí usted me pregunta ¿usted entregaría 'Carnet Covid' en la ciudad de Talca, por mencionar alguna? Yo entregaría", dijo el ministro. "Y evidentemente tenemos que hacer un plan piloto, como vamos a iniciar este fin de semana, porque ya el dispositivo está completamente diseñado y acordado, en un lugar para ver efectivamente qué efecto produce, si produce discriminación, qué uso le da la gente a esto, si es un uso legítimo o no legítimo", argumentó.

Finalmente, Mañalich recordó que el "Carnet Covid" tendrá una duración de tres meses, "porque es el período en el cual nosotros, en base a la ciencia, podemos decir que la posibilidad de que esa persona se contagie de nuevo por coronavirus es muy remota".