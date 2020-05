Alcalde de La Florida aplaude llegada de cuarentena a su comuna: "Los que no la respeten deben ser detenidos, enjuiciados y encarcelados"

A partir de este viernes, la comuna de La Florida será una de las 12 nuevas comunas que entran en cuarentena, como una forma de enfrentar los contagios por coronavirus. El edil de la populosa comuna,Rodolfo Carter, celebró que el Gobierno tomara la decisión y anticipó que será duro en fiscalizar el cumplimiento de la disposición.

"Hace unos minutos recibí una llamada del Presidente de la República. Nosotros como alcaldes estábamos pidiendo estas medidas y afortunadamente el Gobierno ha escuchado. Hoy día tenemos que cuadrarnos todos para que esto sea efectivo y logremos contener el aumento de los contagios rápidamente".

En relación a si la medida se implementa de manera tardía, Carter dijo a radio Biobio que "soy de los que creen que esto se tendría que haber hecho antes. Yo siempre he sostenido que las medidas madres teníamos que tomarlas antes, pero agradezco la intervención del ministro del Interior, Blumel, y en particular del Presidente, que me llamó hace unos pocos minutos. Las cuentas tenemos que sacarlas después, el punto hoy día es aplicar todas las medidas profundamente, en unidad, salvar vidas y evitar contagios. Evidentemente si lo hubiéramos hecho antes se podrían haber evitado más contagios, pero lo importante es que el Presidente ha tomado la decisión y ahora nos apliquemos al máximo para esperar los resultados".

El edil de La Florida anticipó que será estricto en controlar el cumplimiento de la medida, aunque es clave que haya contribución de las personas. "Una cuarentena siempre es una mala noticia, por afectar la calidad de vida de la gente y especialmente la calidad de vida al interior de las casas. Pero durará lo que tenga que durar para contener esta enfermedad. Es súper importante que haya responsabilidad personal. No hay ninguna cuarentena, ningún carabinero, ningún militar que vaya a reemplazar la responsabilidad de cada ciudadano. Si se hacen fiestas o carretes en la calle, o no respetar la cuarentena, es una responsabilidad personal. Respecto de la fiscalización, en este minuto tenemos que respaldar a la autoridad responsable, de modo tal que aquellos que no respeten la ley sean detenidos, enjuiciados y encarcelados. Porque de lo contrario vamos a estar haciendo un sacrificio enorme en materia de libertad, en materia de tener que encerrarnos en nuestras casas para que unos pocos irresponsables arruinen un esfuerzo de todos los chilenos".