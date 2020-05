El coronavirus dejó sin vestidos a novias de La Casa Blanca

Pagaron sus vestidos, sus vestidos soñados toda la vida y ahora no lo tienen en sus manos y no saben si se lo podrán poner para su matrimonio. Por otro lado, trabajadores que no reciben sueldo desde marzo ni tampoco sus cotizaciones.

Es el drama que están viviendo novias y trabajadores de la tienda La Casa Blanca, ícono de matrimonios y bautizos.

Anoche Canal 13 emitió un reportaje en el que novias manifestaban su incertidumbre, ya que la tienda no les ha dado ninguna respuesta y sus vestidos ya están pagados. Son 40 mujeres que aún no saben si podrán ponerse su traje de novia.

Getty/Referencial

Por otro lado, 120 trabajadores no han recibido sueldo desde el mes de marzo, tampoco el pago de sus cotizaciones.

El abogado de los empleados, Andrés Cáceres, indicó que han tenido que acogerse al autodespido, esto con el fin de al menos cobrar el seguro de cesantía, ya que La Casa Blanca no ha dado ninguna respuesta.

"Estamos desde marzo en una situación con los trabajadores de no tener sueldo a pesar de haber trabajado el mes de marzo, la empresa ha declarado su insolvencia y esto no ha concluido", dijo el abogado.