Dueña de salón de belleza estará presa una semana por abrir en cuarentena

La dueña de un salón de belleza en Texas fue condenada a una semana de cárcel por mantener abierto su negocio a pesar de las restricciones impuestas debido a la pandemia de coronavirus.

Shelley Luther quedó detenida en la cárcel del condado de Dallas tras una audiencia por video que la declaró culpable de desacato. Mientras tanto, el gobernador Greg Abbott mitigó las restricciones en el estado el viernes para permitir la reapertura de peluquerías y salones de belleza, entre otros negocios.

El mes pasado se citó a Luther por mantener abierto su salón en Dallas a pesar de de las ordenanzas estatales y municipales que ordenaban el cierre de negocios no esenciales.

Luther dijo en la audiencia del martes que mantuvo abierto el salón porque necesitaba dinero.

"No podía alimentar a mi familia y mis estilistas no podían alimentar a sus familias", dijo. Añadió que había solicitado un préstamo federal, pero que lo recibió apenas el domingo.

El juez del condado de Dallas, Eric Moye, ofreció a Luther imponerle una multa en lugar de cárcel si ofrecía disculpas y prometía no reabrir mientras no se la autorizara. Luther se negó.

"Alimentar a mis chicos no es una decisión egoísta", dijo. "Si usted cree que la ley es más importante que alimentar a los niños, por favor, siga con su decisión, pero yo no voy a cerrar mi salón".

Moye escribió en su fallo: "El desacato a la orden de la corte fue abierto, flagrante e intencional". Dijo que ante la oportunidad de disculparse, Luther "no ha expresado la menor contrición ni remordimiento".