Gobierno refuerza diálogo con expertos ante plan de retorno a clases

Si hay una información que está clara por estos días respecto del retorno a las clases presenciales, es que no hay una fecha determinada para aquello. A pesar de que se ha anunciado con bombos y platillos un plan para volver al aula de manera segura, en marco del plan de “nueva normalidad” y “retorno seguro”, las altas cifras de contagios por coronavirus impiden cerrar el diseño.

Por eso, ante las constantes consultas, el Ministerio de Educación insiste: “Vamos a dar a conocer la información y la fecha del retorno cuando las condiciones sanitarias permitan un retorno gradual a las clases”.

Por su parte, quien está a cargo de las disposiciones sanitarias, el ministro Jaime Mañalich, manifestó que “concentrarse en un sólo criterio, como que los casos estén bajando dos semanas, no es suficiente”. Sostuvo que es complejo diferenciar comunas que tienen una incidencia de casos diferentes., por lo que tampoco sería 100% viable que las comunas tengan un ingreso diferido. Se requiere seguir ajustando el modelo. “Insistimos en que el retorno a la normalidad es un criterio que tiene que ser flexible, selectivo y seguro de acuerdo a la realidad epidemiológica con la que nos encontremos”, agregó el ministro de Salud.

En ese camino, complementó el titular del Interior, Gonzalo Blumel, “se ha conversado crear una instancia de socialización, de diálogo, que ya se ha venido desarrollando, pero que obviamente la vamos a fortalecer”. Se trata, detalló, de un lugar de encuentro del ministro de Educación, con los actores del mundo de la educación, “porque en esto tenemos que construir los consenso básicos que se necesitas para ir retomando actividades que son esenciales”.

Precisamente desde el “mundo social” han llegado una serie de recomendaciones, como suspender el Simce y la repitencia de curso, pero desde la cartera que encabeza Raúl Figueroa insiste en tomar con cautela el proceso y seguir con la ronda de reuniones que hasta el momento ha concretado. “Valoramos las propuestas entregadas por actores de la sociedad civil, alcaldes y las universidades, las cuales son coincidentes con el plan de apoyo y retorno a clases del Mineduc, tales como la priorización curricular, el diagnóstico con foco socioemocional y el canal educativo TVEduca”, sostuvieron desde el Ministerio, sin precisar mayores detalles.

Siches valora ánimo de Piñera pero mantiene crítica

Tras participar de la reunión número 13 de la mesa social por el covid-19, la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches valoró el “ánimo colaborativo” del Presidente Sebastián Piñera -que se sumó al encuentro desarrollado en La Moneda- pero, insitió en los reproches que ha realizado el gremio que encabeza.

Consultada respecto de si considera que el Ejecutivo se adelantó al hablar de “nueva normalidad”, Siches no titubeó en dar un rotundo “sí”. “Creo que el Gobierno tiene que volver atrás”, sostuvo, manifestando, eso sí, que no es momento de pasar facturas, sino de colaborar “y entender que esto no es sencillo”.

En el mismo sentido, la presidenta del Colegio Médico insistió en el llamado a que se entreguen todos los datos disponibles respecto de los contagios.

"Si le gusta más la Coca Cola o la Pepsi, no lo vamos a poner en un decreto": Las nuevas ironías de Mañalich

Nuevamente las declaraciones del ministro de Salud, Jaime Mañalich, dieron que hablar, y no sólo por el contenido. Al ser consultado sobre si el Gobierno mantiene la idea de que la ciudadanía puede compartir un café o una cerveza con un grupo reducido de amigos, el secretario de Estado ironizó.

"Lo que coma cada persona que no está en cuarentena, la bebida que tome en realidad no es nuestra preocupación. De hecho los decretos que emanamos cada día no hacen un listado de lo que se puede o no se puede consumir en estos locales. Si a alguien le gusta más la Coca Cola o la Pepsi Cola, nosotros no lo vamos a poner en un decreto", respondió el titular de Salud. .

Entre bromas, en todo caso, fue claro en sostener que lo que sí preocupa "es que en un lugar de reunión social, no haya contagio, tiene que haber lavado de manos, tiene que haber un metro de distancia, no puede haber más de cuatro personas juntas".

Asimismo, molesto por las parodias que se han hecho o cuestionamientos al término de nueva normalidad, indicó: "hacer burla porque se toma café o come empanada, no ayuda a lo que queremos, que la gente entienda cómo debe ser su vida durante las restricciones y cuarentenas o cuando estas se levantan".