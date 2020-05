"Júzguenme por lo que haga de hoy en adelante": Nueva ministra de la Mujer inicia gestión en medio de críticas

Menos de 24 horas han pasado desde que se conoció la designación de Macarena Santelices como nueva ministra de la Mujer y la Equidad de género, y ya ha debido salir a dar explicaciones por declaraciones que hizo en el pasado.

“No podemos desconocer lo bueno del régimen Militar”, señaló en 2016 en una entrevista con El Mercurio. Y ha eso, sumó varios tweet polémicos: “Típica artimaña de la Concertación, cada vez que se ven en aprietos sacan los Derechos Humanos. No más circo”, escribió en 2017.

Al ser consultada por sus palabras, Santelices sostuvo que no le "corresponde hacer juicio" de declaraciones que hizo en el pasado, por lo que pidió: "Júzguenme por lo que haga de hoy en adelante".

Hoy asumo como ministra de la Mujer y la EG, para trabajar con fuerza por las mujeres de Chile 🇨🇱 Agradezco la confianza del Presidente @sebastianpinera . Seguiremos avanzando para erradicar la violencia contra las mujeres, por su dignidad e igualdad de derechos ¡Vamos [email protected]! — Macarena Santelices (@macasante) May 6, 2020

La nueva secretaria de Estado enfrenta un difícil camino, a pesar de que ha sostenido que desde hoy va a trabajar por defender a todas las mujeres de la vialencia, diversos colectivos y las propias funcionarias del Ministerio cuestionaron su designación.

"Las violaciones a los derechos humanos es algo que jamás puede ser justificado. Los derechos humanos no tienen religión, no tienen que ser de izquierda ni de derecha. Una posición política no tiene nada que ver con los derechos humanos. Soy ministra de todas las mujeres", sostuvo desde el Palacio de La Moneda.

Este miércoles el Presidente Sebastián Piñera tomó juramento a Santelices, y le deseó "el mejor de los éxitos a la nueva ministra y agradecer muy sinceramente a Isabel Plá y a la subsecretaria Carolina Cuevas por su labor interina".

Asimismo, el jefe de Estado reiteró el compromiso de su Gobierno con una sociedad igualitaria entre mujeres y hombres. "No es una lucha entre hombres y mujeres, es una lucha de hombres y mujeres juntos por una sociedad con plena y total igualdad y estoy seguro que Macarena y Carolina van a estar a la altura de este desafío", cerró Piñera.