En llamas: sigue la tensión entre Bomberos y el gobierno por rebaja en presupuesto 2020

Ayer se dio a conocer que el gobierno recortaría el presupuesto hacia Bomberos en más de tres mil 750 millones de pesos, equivalentes a un 7,8 por ciento de los recursos aportados por el Estado.

Esto provocó de inmediato la reacción de los voluntarios, como las explicaciones por parte de La Moneda. Fue el ministro del Interior Gonzalo Blumel, que precisó que "ese recorte presupuestario, que no nos gusta, que idealmente si hubiésemos podido no realizarlo, no lo hubiésemos realizado, se ha hecho con muchísimas instituciones”.

De esta forma, hoy mediante un comunicado, el Cuerpo de Bomberos de Santiago lamentó la decisión del Gobierno. "Entendemos la situación país producto de la pandemia y las necesidades sociales que ella representa, pero no debemos olvidar que Bomberos ha debido realizar enormes esfuerzos técnicos, humanos y presupuestarios para enfrentar la realidad nacional que hemos vivido desde octubre a la fecha".

Del mismo modo, indicaron que apoyarán toda gestión para revertir la decisión. "En ese entendido, apoyamos toda gestión que se pueda hacer ante las autoridades, tendiente a revertir la señalada decisión, basada en argumentos operacionales, técnicos y financieros, tomando en cuenta que existen compromisos vigentes que consideraban esos recursos.

Estamos convencidos que la única forma de hacer presente la situación que afecta a la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile, es a través de un diálogo con la autoridad dentro de un marco franco, transparente y de comprensión, tanto de la situación de los recursos fiscales, como de la realidad de Bomberos".

Por otro lado, destacaron que no realizarán medidas de presión que afecten a la comunidad, "ni dejará de cumplir con su misión de atender en forma eficiente y oportuna las emergencias a las que es llamado, tal como lo ha hecho durante sus 156 años de historia".