"Disculpen la grosería de hablar de dinero": Micco les recuerda a los funcionarios del Indh que se bajó el sueldo

En una carta enviada hoy a los funcionarios que están a su cargo, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Micco, hizo una serie de revelaciones respecto de su historial en el organismo y formuló varios descargos.

En primer término, descartó que haya asociado el respeto a los DDHH con el cumplimiento de ciertos deberes en una polémica entrevista que publicó El Mercurio.

"Considero completamente injusta la acusación de relativizar el respeto que yo siempre he tenido por la esencia de los derechos humanos. Entonces, ¿qué dije cuando afirmé que no había derechos sin deberes? La respuesta está en la entrevista: 'No hay derechos sin deberes. Eso lo estamos viendo dramáticamente hoy. El derecho a la salud no significa nada si no hay personal de salud que literalmente está dispuesto a morir cumpliendo su deber que va más allá de lo exigible'. ¿Alguien puede estar en desacuerdo con eso?", se pregunta el militante de la DC.

Micco dijo también que fue su entrevistadora y no él, "quien afirmó que deseaba darle una nueva dimensión al Indh más valórica".

Más adelante en la carta, de tres páginas, Micco le cuenta al personal que renunció a las remuneraciones que recibía como profesor de la Universidad de Chile y que en noviembre del año pasado se bajó el sueldo como director del Indh. "Cuando asumí como director, propuse al Consejo del Indh, en agosto de 2019, reducir mi remuneración pasando de $4.746.868 a $3.984.705 líquido. En cuanto conté con la autorización del Consejo, en noviembre de 2019, concreté esta decisión. (…) El sueldo del director se redujo al mínimo posible, puesto que no podía ser menor a las remuneraciones de los jefes y jefas de unidad. Disculpen la grosería de hablar con ustedes de dinero, soy consciente de lo alta que es mi remuneración en contraste a la de la gran mayoría de los chilenos y chilenas, pero esta es una de las acusaciones personales que se han levantado en mi contra".

Micco también hace alusión a su pasado político: "Disculpen que hable de mí mismo, pero bajo la dictadura, precisamente por mi convicción con los Derechos Humanos, fui expulsado de la Universidad de Concepción y estuve preso junto a otros estudiantes, profesores, dirigentes sindicales y sociales en la Penitenciaría de Santiago y en las cárceles de Concepción y Talcahuano".