120 migrantes peruanos en situación de calle fueron acogidos por el Arzobispado de Santiago

El arzobispado de Santiago acogerá a 120 migrantes peruanos en situación de calle. Estaban apostados en las afueras del consulado de su país, en Providencia, con el impedimento de regresar a su país por la crisis sanitaria del covid-19.

Los migrantes, entre los que se cuentan niños y mujeres embarazadas, fueron trasladados hasta la Casa de Ejercicios Sagrada Familia. Así podrán realizar la respectiva cuarentena antes de regresar a su país de origen.

Al respecto, el obispo auxiliar de Santiago, Cristián Roncagliolo, expresó que "estamos en la casa de retiro Sagrada Familia, de la Iglesia de Santiago, donde en convenio con el consulado de Perú hemos logrado un acuerdo para traer a las personas que estaban alojadas afuera de esa sede". El obispo señaló que se hospedarían ahí hasta que puedan volver a su país. "Están en una suerte de cápsula, es decir no entrará ni saldrá nadie, de tal forma que puedan vivir su cuarentena", explicó.

Historia de los peruanos

Flor Campos, quien llegó hasta las dependencias del arzobispado, detalló su situación. "Yo tuve mi pasaje comprado el día primero, tengo mis tres hijos allá en Perú y por este motivo del covid-19 necesito regresar pronto a mi país", señaló.

"Mis hijos dependen de mí, soy madre soltera, y ellos no tienen ahora qué comer”, agregó. La mujer llevaba siete meses en Chile. "Vine a trabajar por el bienestar de mi familia y ahora no tengo trabajo, me echaron", relató.

Albert Guillermo tiene 18 años y se encuentra en similar situación. "Vinimos por turismo, nos quedamos donde un familiar, pero nos enteramos de que iba a haber vuelos humanitarios y decidimos ir al consulado a ver si nos podían dar un apoyo", explica. "El consulado ha decidido mandarnos a un albergue a ver lo que más adelante pueda pasar", continúa el joven. "Capaz salga un vuelo o vía terrestre para poder ir a nuestro Perú", finalizó.

Complejo escenario

Franco Velit, funcionario de la Embajada de Perú, entregó algunos datos respecto de esta realidad.“Muchas de estas personas están en situación de calle porque no han podido seguir pagando sus arriendos, alquileres y desean urgentemente regresar a Perú" explicó.

El funcionario agrega que desde el consulado y con la embajada y el apoyo de la Nunciatura y la Iglesia Católica, han logrado conseguir este espacio. "Para albergar a quienes están en esta situación mientras hacemos las gestiones con el gobierno para poder conseguir un vuelo", detalló.