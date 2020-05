Sergio Micco envió una carta a los funcionarios del INDH donde aclaró sus polémicos dichos

El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Micco, envió una carta a los funcionarios y funcionarias de la institución donde aclaró los dichos de la polémica entrevistó que fue publicada el pasado fin de semana.

En conversación con El Mercurio, Micco había sostenido que “Indudablemente no hemos hecho lo suficiente para comunicar una de nuestras verdades: no hay derechos sin deberes”, lo que generó distintas reacciones en el mundo político y social.

“En ese contexto, es que me permito escribirles para aclarar ciertos artículos de prensa que han derivado en debates y comentarios por los medios y redes sociales acerca de mis dichos en una entrevista reciente que pueden haber provocado dudas, inquietudes y/o tergiversaciones”, señala Micco.

Más adelante, Micco aclara el polémico punto. “¿Entonces qué dije cuando afirmé que no había derechos sin deberes? La respuesta está en la entrevista. No ha derechos sin deberes. Esto lo estamos viendo dramáticamente hoy, el derecho a la salud no significa nada si no hay personal de salud que literalmente está dispuesto a morir cumpliendo su deber, que va más allá de lo exigible". ¿Alguien puede estar en desacuerdo con esto?”.

“Un segundo punto que quiero dejar en claro, es que fue la entrevistadora, y no yo como Director, quien afirmó que deseaba darle una nueva dimensión al INDH ‘más valórica’”, señaló Micco en el escrito.

Finalmente, el director del INDH anunció en la carta que redujo su sueldo líquido, y que lo hizo para “acortar la brechas de ingresos existentes en el país y pasar del discurso teórico, que condena las desigualdades a uno práctico que actúa para reducirlas”.