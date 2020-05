CUT deja en evidencia a 10 de las grandes empresas que se acogieron a la polémica "ley de protección del empleo"

Tras la promulgación de la "Ley de Protección del Empleo", varias empresas decidieron sumarse como medida extrema para enfrentar las consecuencias económicas de la pandemia de coronavirus. La medida permite que los empleadores dejen de pagar sus sueldos a sus trabajadores para que éstos lo cobren a través del seguro de cesantía. De esta manera se evitaría que las empresas reduzcan su personal.

Sin embargo, los trabajadores no reciben la totalidad de su sueldo. El primer mes es un 70%, lo que va disminuyendo mes a mes hasta llegar a un 40%. Por este motivo, la medida no ha sido bien recibida. Otra polémica relacionada con esta ley es que grandes empresas decidieran acogerse a la ley, aún cuando se repartieron millonarias utilidades. Este es el caso de Cencosud, que si bien no se acogió en su totalidad, algunas de sus filiales lo hicieron, justo cuando se repartieron utilidades por cerca del 80%. Causaron incluso molestia en el Gobierno, quienes lo calificaron de "inextensible".

¿Cuáles son estas grandes empresas?

Ante esto, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) compartió durante la jornada de hoy una lámina informativa donde acusan a las principales grandes empresas que se han acogido a la medida. "¡Y la lista sigue!", señalan.

Hasta ahora se han dado a conocer 20 grandes empresas que han hecho uso de esta ley. En los próximos días se daría a conocer otra lista con un total de 300.

La CUT dio a conocer la información en sus redes. / Captura - Twitter CUT

Las conocidas hasta ahora son:

Ripley Store Ltda.

Empresa de Transportes TurBus Ltda.

Johnson administradora Ltda.

EBCO S.A

Paris Administradora Ltda.

Empresas La Polar S.A

Starbucks Coffee Chile S.A

HyM Hennes y Mauritz Spa.

Multitiendas Corona S.A

Cine Hoyts Spa.

Comercializadora S.A

Constructora Ingevec S.A

Fast Food Chile S.A

Forus S.A

Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers S.A

Constructora Altius S.A

Telepizza Chile S.A

Techint Chile S.A

Heladería Ice Cream Chile Ltda.

Serper Ltda.