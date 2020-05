Izkia Siches: "He visto la cara más cruda de la popularidad en nuestro país"

La relación entre el Colegio Médico y el Gobierno durante la emergencia por el coronavirus a sido, a lo menos, tensa. Si bien se han acercado ciertas posturas y recogido planteamientos que han expresado desde el gremio, su presidenta, Izkia Siches, aún espera que el Ejecutivo pueda tomar en cuenta a la sociedad civil en la toma de decisiones.

-¿Cómo evalúa la determinación de sumar 12 comunas de la Región Metropolitana a cuarentena?

Nosotros creemos que esto va en la línea correcta. Desde que se comenzaron a aplicar cuarentenas parciales, entendiendo que el virus no conoce las barreras físicas habituales, nos preocupa que exista movilidad entre las comunas. Eso se ha mantenido y si el Gobierno pretende mantener esta medida parcial, hay que hacer un llamado muy enfático en pedirle a la ciudadanía a no moverse entre comunas. Quienes no estén en cuarentena que mantengan el distanciamiento, el lavado de manos, no relajarse. Me parece muy bien que hayan avanzado en aumentar la cantidad de medida, pero tenemos que reforzar lo referente a la trazabilidad de los casos y el seguimiento de los mismos. Ahí tenemos un gran trabajo por delante. Hay que reforzar el trabajo de las seremis gracias al trabajo de la atención primaria.

-¿Falta mayor coordinación con el nivel local y entregar más información para alcanzar eso?

Hay que partir con una definición política y es necesario que se aclare, porque necesitamos todas las manos colaborando en este desafío. Ojalá se puedan sumar y también reconocer que las seremis, particularmente la de la Región Metropolitana, por el aumento de los casos, que no están logrando dar trazabilidas y seguimiento. Eso es fundamental para no caer en medidas extremas.

-¿Por qué cree que no se ha tomado esa definición política?

No lo sé, pero me parece un error. Espero que el Gobierno y, particularmente el Ministerio de Salud, revalúe esa medida, porque no va en la línea correcta.

-A juicio del Colegio Médico ¿Qué medidas falta aplicar?

Nosotros presentamos una minuta con una serie de requerimientos de distinta índole, porque nos reunimos con las distintas sociedades científicas de distintas especialidades. La lista es enorme y ojalá que alguien en el Ministerio la lee. Hoy estamos centrados en tres aspectos: la transparencia de los datos, lo que es sólo voluntad política y se lo planteamos al Presidente; lo segundo tiene que ver con la mesa de educación y llamar a los actores antes de la vuelta a los colegios, esto hay que trabajarlo en conjunto; también solicitamos tener un rol más activo en la mesa social covid, se lo dijimos al Presidente y lo que queremos es apoyar en la conducción.

Respecto de las cuarentenas, hemos visto un claro cambio de tono. Hay que seguir manteniendo la tendencia a endurecer las medidas, fortaleciendo el seguimiento y los testeos. En lo comunicacional se requiere hacer una comunicación de riesgo y lograr transmitir a las personas que estas no son vacaciones, y que no hay que salir de la casa más allá de los estrictamente necesario.

-¿Ve probable que se les pueda incluir en la toma de decisiones y no sólo se les informe de las medidas?

Yo pensaba que para eso era la media social. Yo sé que las determinaciones las toma el Presidente, y tiene mi respaldo, pero lo único que pedimos es que nos den un espacio para conocer las medidas, hacer propuestas y poder implementarlas de la mejor forma, pudiendo colaborar con las vocerías. Pero hay oportunidad de enmendar el rumbo.

-Ustedes han tenido una visión crítica del trabajo del Ministerio de Salud. En general ¿Creen que las cosas se han hecho mal?

Más que tener una visión crítica, no hemos tenido mucha relación con el Ministerio, lo cual nos parece un error. Nosotros desde el primer día nos hemos puesto a disposición del ministro. Hoy, en la mesa social covid es donde mejor hemos encontrado un espacio de interlocución con el Gobierno. Eso nos tranquiliza, los equipos de salud queremos colaborar, necesitamos poner al día las distintas demandas y preocupaciones del personal del salud que está dando respuesta a los ciudadanos, como también poder discutir distintas iniciativas que se han ido implementando. Desconozco porqué el Minsal, como cartera, se mantiene tan distante de un espacio que donde debería tomar la colaboración. Ojalá que cambie ese tono.

-¿Por qué cree que se produce esa diferencia? ¿Falta flexibilidad en el Minsal y menos soberbia?

En parte sí, pero creo que esto va a afectar todas las esferas de la vida de los ciudadanos, necesitamos liderazgos dialogantes dispuestos a conversar con todos los sectores políticos, que comprendan sus limitaciones y sus fortalezas. Por lo mismo, hay que plantear el liderazgo de todo este desafío directamente al Presidente. Creo que el ha tenido mucho más ánimo de colaboración con nosotros, así también el ministro Gonzalo Blumel. Nosotros esperamos que más temprano que tarde cambien las orientaciones gubernamentales.

-¿Para usted eso pasa por un llamado de atención al ministro o por un cambio en esa cartera?

No sé cuál podría ser la respuesta, pero el resultado es lo que nos importa. Cualquiera de las dos medidas, la que logre realmente tener una apertura, para que las luces de alerta que nosotros enviamos no sean tan difíciles de implementar.

-¿Le pediría al ministro que deje un lado las ironías respecto de lo que se puede o no hacer?

Sí, y se lo dijimos al Presidente. Necesitamos dar mensajes claros, y si hay errores, porque los va a haber, hay que reconocerlos, enmendarlos y volver a trabajar. Reconocemos que el trabajo del Gobierno ha sido bien encaminado, pero las ultimas semanas debilitamos el mensaje a la ciudadanía.

-Siguiendo en la esfera política, ¿Cómo recibe la positiva valoración ciudadana de su gestión?

En todos los países ha pasado que los actores de salud empiezan a tener mayor relevancia. Nosotros nos hemos tomado esto con mucha seriedad, estamos muy comprometidos y preocupados por el devenir de los ciudadanos. Creo que eso ha sido parte de la respuesta positiva que hemos recibido, además de que hemos planteado las críticas con un ánimo constructivo. Lo que queremos es que le vaya bien al país y para eso necesitamos que le vaya bien al Gobierno. Vamos a seguir, de forma reiterada, juntando nuestros planteamientos y requerimientos. Espero que el Gobierno lo reciba.

-No todo han sido elogios, usted ha sido blanco de duras amenazas ¿Cómo ha evolucionado aquello?

Hay distintas personalidades que han sido amenazados. Eso tiene que plantear una voz de alerta en el Gobierno y en todas las autoridades. No podemos tolerar que haya este clima de violencia, ni que esto se mantenga en la impunidad. Es necesario avanzar en algún marco legislativo que pene y sancione a aquellas personas que, desde el anonimato, se sienten con la libertad de amenazar gratuitamente a quienes estamos intentando aportar. Hago un llamado a que podamos dialogar y debatir, pero con respeto, no cayendo en descalificaciones o mintiendo, que es lo que me ha tocado conocer recientemente. Yo me he mantenido en un rol público, pero más moderado de lo que es actualmente, y hoy sólo he visto la cara más cruda de la popularidad en nuestro país, y lo que han sido estas amenazas en redes sociales y una vulneración de mi persona y de mi familia. Esto habla de un país que tiene un grado de descomposición y hay que trabajar en conjunto para mejorarlo.

-¿Han persistido las amenazas?

Han bajada las amenazas vía email, pero persiste el intento de vulneración de mis redes sociales, de mi whatsapp y de mi correo. Cada cierto tiempo me llegan notificaciones de cambios de claves.

-¿Cómo siente que haya personas que quieren hacer ese tipo de daño mientras usted plantea que su único fin es aportar en la emergencia?

Yo lo tomo como un ataque que da cuenta de un problema social que tenemos que mirar intentando analizar todas las aristas. No creo que esto sea porque soy yo, le va a tocar a cualquier persona, mi mesa directiva también ha recibido ataques, y creo que hay que tomarlo desde una manera sociológica y no como algo puntual, para que esto no se siga materializando.