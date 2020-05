CaraDeRaja: Así fue la ola de reacciones por acusación del diputado Garin a Jackson

El diputado Renato Garín encendió Twitter con un solo tuit. Era una acusación en contra de sus excompañeros de Revolución Democrática. El parlamentario, que dejó de militar en RD en marzo de 2019, acusó al diputado Giorgio Jackson de mentiroso. "El diputado Giorgio Jackson y la bancada de Revolución Democrática repiten que ellos ‘donan la mitad’ de su sueldo. Esto NO es cierto. El dinero va a un ahorro bancario que ya suma cientos de millones. Con ese ahorro se financiarán sus campañas a la constituyente, reelección y Senado", dijo Garín.

La acusación llevó a todo el mundo político a manifestarse en la red del pajarito celeste. Comenzó una ola de lado a lado. Desde Evopoli, el diputado Luciano Cruz Coke señaló "denuncia de donación de parte de sueldo diputados @RDemocratica a fondo que financia campañas políticas requiere explicación. Donaciones tienen leyes especiales, limite, franquicias e impuestos que pagar. Financiamiento irregular politica es critica permanente de @GiorgioJackson".

El tema también fue replicado desde la bancada de diputados de la UDI. Incluso aplicaron creatividad haciendo una encuesta de Twitter al respecto.“Diputados de RD dicen donar la mitad de su sueldo. ¿Dónde crees que va esa plata?”. Así, se daban tres opciones de respuesta: “causas benéficas”, “campañas políticas” u “otros”, señala el tuit.

El diputado de RD, Pablo Vidal, contestó directamente a esta publicación. “Esa plata va a defender nuestra autonomía y nuestras convicciones. A ninguno de nosotros nos dictan las leyes por correo electrónico los empresarios de Corpresca, Penta, SQM, etc”, señaló.

Obviamente, José Antonio Kast, muy activo en dicha red, agarró la pelota también. Afirmó que, de ser cierto, podría configurar un eventual desvío de fondos, lo que es ilegal. “Esta es una acusación grave y, de ser cierta, podría configurar desvío de fondos, financiamiento irregular y otros delitos. Espero que Diego Paulsen (presidente de la Cámara de Diputados) y la fiscalía investiguen esta grave denuncia del diputado Garín”, señaló el dirigente del Partido Republicano.

Durante la noche de este jueves y la mañana de este viernes, los hashtags #CaradeRaja y #FuerzaPelaoCareRaja se han posicionado como "trending topic" en Twitter. Precisamente haciendo alusión a este conflicto.

— Diputado Renato Garin (@GarinDiputado) May 7, 2020

El diputado @GiorgioJackson y la bancada de @RDemocratica repiten que ellos "donan la mitad" de su sueldo. Esto NO es cierto. El dinero va a un ahorro bancario que ya suma cientos de millones. Con ese ahorro se financiarán sus campañas a la constituyente, reelección y Senado.

Esa plata va a defender nuestra autonomía y nuestras convicciones. A ninguno de nosotros nos dictan las leyes por correo electrónico los empresarios de Corpesca, Penta, SQM, etc, etc, etc.

— Pablo Vidal Rojas (@pablovidalrojas) May 7, 2020