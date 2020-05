¿Y se puede contagiar?: Hallan coronavirus en el semen de pacientes

Un nuevo estudio sobre coronavirus fue hecho en China. Y esta vez, apela al ámbito sexual. El estudio determinó que el nuevo coronavirus puede persistir en el semen de los hombres. Incluso después de que hayan comenzado a recuperarse, un hallazgo que aumenta la posibilidad de que el virus se transmita sexualmente. El estudio fue publicado en "JAMA Network Open".

Sin embargo, el coronavirus estudiado no fue el Covid19, sino que el Sars-Cov-2. Una vez que el coronavirus llamado SARS-CoV-2 ingresa en el cuerpo humano, parece llegar a sitios mucho más allá de los pulmones: se ha encontrado en los riñones, el corazón, el hígado y el tracto gastrointestinal. Y ahora, los investigadores han detectado el virus en el semen.

Sin embargo, estos hallazgos, no significan necesariamente que el virus puede transmitirse sexualmente a través del contacto con semen.

¿Cómo se relaciona con el Covid19?

Tras evaluar a 38 pacientes varones tratados en China en enero y febrero, el equipo del Hospital Municipal de Shangqiu detectó SARS-CoV-2 en el semen de seis participantes, o 16%. De estos, cuatro pacientes experimentaban actualmente síntomas de COVID-19. Y dos se habían recuperado recientemente.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque los investigadores detectaron material genético del SARS-CoV-2 en el semen, el estudio no prueba que estas partículas de virus sean capaces de transmitir infecciones. "Descubrimos que SARS-CoV-2 puede estar presente en el semen de pacientes con COVID-19, y que puede detectarse en el semen de pacientes en recuperación", afirma Diangeng Li, autor del informe.

Virus viviendo ahí

"Incluso si el virus no puede replicarse en el sistema reproductor masculino, puede persistir, posiblemente como resultado de la inmunidad privilegiada de los testículos", señalan desde el equipo. La inmunidad privilegiada significa que el sistema inmunitario no puede alcanzar completamente la región para atacar a los invasores virales.

¿Puede el coronavirus trasmitirse por vía sexual? Otros estudios no han detectado el virus en pacientes que se habían recuperado a más largo plazo. Por ejemplo, un estudio publicado abril en la revista médica "Fertility and Sterility", que involucró a 34 hombres en Wuhan, no pudo detectar el virus en pacientes aproximadamente un mes después de su diagnóstico de Covid-19.

Hay que ser cuidadosos. Muchos virus pueden vivir en el tracto reproductor masculino. Por ejemplo, el virus del Ébola y el Zika se disemina en el semen, a veces meses después de que un paciente se haya recuperado. "Si se demostrara que el SARS-CoV-2 se puede transmitir sexualmente en futuros estudios, la transmisión sexual podría ser una parte fundamental de la prevención de la transmisión", escribieron los investigadores.