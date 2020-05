En infraestructura crítica no hay mesetas: Las zonas rojas de Chile donde la demanda por UCIs y ventilación mecánica está en niveles preocupantes

En pocas semanas se dio vuelta la tortilla. Lo que se describía como una situación epidemiológica controlada, según el Gobierno, pasó a una seguidilla de récords en casos nuevos de coronavirus. Y los hospitales empiezan a resentirlo.

Según el último balance sobre el impacto de la pandemia, de la Fundación Ciencia&Vida (ver gráfica a la derecha) y el Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso (Cinv), hay dos zonas en Chile que lucen niveles preocupantes de demanda por infraestrctura crítica: la Región de Valparaíso y la zona sur de Santiago. En el primer caso, la tasa de ocupación de camas UCI en el servicio de salud de Valparaíso supera el 85% (90% para Viña del Mar y Quilpué); y rebasa el 76% para la disponibilidad de ventilación mecánica invasiva (VMI).

En Santiago lo mismo: cerca de un 90% de ocupación UCI en los servicios de salud sur y sur oriente, y más de un 76% en la ventilación mecánica invasiva.

Esta semana, de hecho, ya se vieron las primeras imágenes de ambulancias haciendo “espera” con pacientes adentro debido a la alta demanda de camas, como se vio en el Hospital San José, en Independencia.

Aldo Santibáñez, presidente nacional de la Fenpruss, confirma que gran parte de las preocupaciones están en esas zonas, a las que se acerca peligrosamente Antofagasta, donde la ocupación de VMI alcanza el 70%. “Esperamos que el gobierno comience una política de distribución de los pacientes en distintos lugares del país y que utilice la red privada para descongestionar”, indicó.

Además, el representante nacional de los profesionales de servicios de salud afirmó que “la preocupación es que esta instalación de la ‘nueva normalidad’ afecte demasiado a la capacidad de los hospitales. El subsecretario (Arturo) Zúñiga señaló que se retomarán las cirugías electivas y Auge. Para nosotros, apuntar a aquello en este momento es un poco inadecuado, no podemos desviar la atención. Entendemos que las personas esperan sus operaciones, pero hoy el sistema no es capaz de cubrir todos los frentes. Tal vez en junio o julio será distinto, pero hoy no es el momento de abrir los hospitales”.