Jackson responde a las acusaciones del diputado Garín: "Si alguien tiene declaraciones mías diciendo que ese aporte va otra parte, que lo muestren"

Ayer el diputado Renato Garín se lanzó contra su ex compañero de Revolución Democrática, Giorgio Jackson. En su cuenta de Twitter, el parlamentario señaló que “El diputado Giorgio Jackson y la bancada de Revolución Democrática repiten que ellos ‘donan la mitad’ de su sueldo. Esto no es cierto. El dinero va a un ahorro bancario que ya suma cientos de millones. Con ese ahorro se financiarán sus campañas a la constituyente, reelección y Senado”.

Varias reacciones llegaron del mundo político y también desde la opinión pública. Los hashtag #CaraDeRaja y #FuerzaPelaoCareRaja se posesionaron aceleradamente como "rending topic" a raíz de esta polémica. Pero el diputado Giorgio Jackson no había respondido a tal acusación, hasta ahora.

Un tuit respondido con un tuit

A través de la misma red social, el parlamentario señaló "No entiendo la polémica que intentar crear sobre nuestro proyecto político". "Desde 2014 que he dicho que el 50% de mi sueldo no va a mi patrimonio, sino que va a mejorar la pega que hacemos en la diputación y como aporte legal a RD", explicó Jackson. "Está en muchas noticias antiguas", agregó.

Pero la explicación del diputado no quedó ahí. Abrió un amplio hilo con más antecedentes. Entre los otros tuits, Jackson señala que "la verdad no espero mucho de la gente q tomó esta información pública y la tergiversó con interés malicioso, para sembrar la duda, hasta de ilegalidades". "Si alguien tiene declaraciones mías diciendo q ese aporte va otra parte, que lo muestren o dejen de armar polémica para el retuit", escribió.

No entiendo la polémica q intentan crear sobre nuestro proyecto político. Desde 2014 q he dicho q el 50% de mi sueldo NO VA a mi patrimonio, sino q va a mejorar la pega q hacemos en la diputación y como aporte legal a RD. Está en muchas noticias antiguas, youtube, etc. pic.twitter.com/gtUr4rlkDA — Giorgio Jackson (@GiorgioJackson) May 8, 2020