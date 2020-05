Resultados del Kino: Revisa si tus números son los ganadores del sorteo 2285

Todos soñamos con ganarnos un gran premio y ser millonarios. Ahora puede ser tu oportunidad: revisa los resultados del Kino y descubre cuántos aciertos tuviste, y, quién sabe, si eres el afortunado ganador.

El tradicional juego consiste en llegar a los 14 aciertos. También se premian las categorías de 13, 12, 11 y 10 aciertos. Igualmente hay “Premios al número de cartón”, como por ejemplo: casas, autos, viajes y más dinero. Esta categoría está incluida en el precio del Kino, al igual que el Club Kino.

Pero, ¿cómo puedo jugar en medio de la pandemia? Fácil, tienes que pinchar acá. Puedes también jugar diversos “minijuegos”, por lo que el valor cambiara dependiendo de la cantidad de jugadas que hagas.

Kino / $600

KINO + ReKino / $1.000

KINO + ReKino +Chanchito Regalón / $1.200

KINO + ReKino + Chanchito Regalón + Combo Marraqueta / $1.300

KINO + ReKino + Chanchito Regalón + Combo Marraqueta + Chao Jefe De por Vida $500.000 / $1.500

KINO + ReKino + Chanchito Regalón + Combo Marraqueta + Chao Jefe De por Vida $500.000+ Chao Jefe De por Vida $1.000.000 / $2.000

Ahora que sabemos cómo jugar, revisa los resultados del Kino:

Números: 01, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 20, 22, 23 y 24.

Para más información pincha AQUÍ

Si eres el ganador y jugaste por internet, puedes retirar el premio, ingresando a la sección Retirar Premio, donde podrá indicar la cantidad de dinero a retirar, solicitar un depósito a su cuenta bancaria, ya sea corriente, ahorro o vista o envío de cheque nominativo. Existe un plazo de 10 días hábiles para que se realice la entrega del dinero.

Si no ganaste, no te desanimes, sigue jugando y aprovecha de soñar en cuarentena. ¿Qué sería lo primero que harías al tener todo esa plata en la cuenta? Yo me compraría una casa en la playa.