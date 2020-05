Vórtice polar: el extraño fenómeno que mañana llevará las temperaturas de Estados Unidos al extremo

El Estados Unidos ya está pasando días históricamente difícil por la pandemia de coronavirus, mañana sábado tendrá un elementos extra que harán aun más complejo el escenario. Se trata de vórtice polar en plena primavera.

Este fenómeno se produce cuando grandes masas de aire frío, provenientes del polo, llevan a zonas templadas. No es algo inusual, pero en este caso si llama la atención la fecha en que se manifiesta y la intensidad que podría llegar a tener.

For those in the east…no, you are not hallucinating…these are the actual forecast high temperatures on Saturday, May 9th. Yes, May! Near a 100 degree difference across the U.S. between the expected lowest max on Mt. Washington, NH to the highest max in Death Valley, CA. pic.twitter.com/u5MqECk3jM

— NWS WPC (@NWSWPC) May 7, 2020