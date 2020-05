Alessandri: "Los vecinos se me están muriendo de hambre"

El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, aseguró que en marzo advirtió a las autoridades que su comuna sería la más afectada por el covid-19. Además, se declaró contrario a una cuarentena total en la Región Metropolitana.

"Lo que tenemos que tratar es que ojalá ninguna comuna de la región esté en cuarentena, y para eso apelamos a la responsabilidad y a la fiscalización. Yo creo que los alcaldes, bien inspirados, no entienden el concepto… porque a mí los vecinos no se me están muriendo de coronavirus, se me están muriendo de hambre, porque no pueden salir a trabajar y no pueden abrir sus negocios", aseguró en entrevista con La Tercera.

"Acá no hay una falsa dicotomía entre economía y salud. La salud siempre está primero, pero el gobierno lo que ha buscado con estas cuarentenas dinámicas es reactivar un poco el comercio", agregó.

"Mucha gente está sintiendo hambre. Yo soy concejal desde el 2004 y llevo tres años de alcalde y nunca, nunca me habían llegado tantos correos pidiéndome mercadería y que promueva ollas comunes. Y no solo de la gente más vulnerable, sino que de muchos matrimonios que vivían con sus niños en un buen departamento, cada uno tenía su pega con un sueldo de 600, 800 y un millón de pesos; y hoy el seguro de cesantía se le está acabando y las cuentas, el arriendo y el dividendo hay que pagarlos, y están pasando hambre", argumentó el alcalde.

Sobre la compleja situación sanitaria de Santiago (la comuna con la mayor cantidad de casos activos con 783 según el último informe epidemiológico), el edil señala que la advirtió en marzo.

"Yo pronostiqué esto en marzo y envié una carta a las autoridades que decía 'Santiago va a liderar los casos de contagiados en la Región Metropolitana y en Chile'. Y ahí enumeraba sus características, que son únicas: somos el centro de la región y del país donde en tiempos normales confluyen dos millones de personas diariamente, que vienen a trabajar, a hacer un trámite, a cobrar su seguro de cesantía, a sacar su clave única. Todas las marchas son en Santiago, tenemos 12 casas centrales de universidades y todos los funcionarios públicos trabajan en Santiago", planteó.

Y añadió otros dos factores. “Somos la comuna con más inmigrantes del país: 212 mil residentes, y muchos en situación irregular, lo que ha generado hacinamiento (…) Además, somos la comuna con más jóvenes millennials y a ellos muchas veces les cuesta obedecer el dictamen de la autoridad y todos los días nos encontramos con porfiados en las plazas", indicó.