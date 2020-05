Estrella de serie Élite: Danna Paola sorprende con topless en Instagram

Danna Paola, la reconocida cantante y protagonista de la serie "Élite", sorprendió a sus seguidores con una osada fotografía en la que posó topless. Con solo una toalla en la cabeza, la estrella juvenil posó de perfil con la parte superior de su cuerpo al desnudo y cubriendo con sus brazos y manos la zona de su pecho.

La imagen fue acompañada con un: "EnBuenos Aires – 19. No funciona para todo, si siempre “ojos que no ven, corazón que no siente” te aseguro que, a veces, bocas que no se besan, historia que no acaba", logrando más de 2 millones de me gusta y 5 mil comentarios.

Hace días que la artista ha publicado mensajes que hacen alusión a una desilusión amorosa. El miércoles, ensu Twitter publicó un emoticón con corazón roto y parte de una canción de RBD.

“Sobrevivo por pura ansiedad, con el nudo en la garganta…”,

Esto, ha llevado a sus fanáticos a especular sobre una ruptura con el actor chileno Jorge López, con el que se vio muy cercana.